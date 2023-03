Načo je mužovi Ferrari, keď ani nevie, aký ma motor (MAKE-UP & GOSSIP)

Viac sa dozvieš vo videu.

V našom novom formáte s názvom Make up & Gossip si profesionálna vizážistka Linda Gunišová pozýva do štúdia Beauty Factory známe osobnosti. Okrem toho, že si vytvoria dokonalý make up na konkrétnu tému, čo-to prezradia aj zo svojho života. Jej ďalšou hostkou bola Andrea Saky a líčili sa na tuningový zraz autíčkarov.