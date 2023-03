Oscary 2023: Pozri si všetkých výhercov, ktorých zmietol film Everything, Everywhere, All at Once

Akadémia vyhlásila víťazov Oscarov pre rok 2023. 95. ročník Oscarov prebehol v nočných hodinách nášho času a na javisku sa vystriedali viaceré známe a dôležité osobnosti zo sveta filmu. Najviac nominácií (11) mala na konte snímka Everything Everywhere All at Once (EEAAO). Ako sa jednotlivým filmom a ich tvorcom nakoniec darilo premeniť nominácie zistíš nižšie.

Najlepším filmom sa stal Everything Everywhere All at Once s celkovými 7 výhrami z 11 nominácií. Film vyhral aj všetky herecké nominácie, v ktorých bol nominovaný. Guillermo del Toro sa stal prvým režisérom na svete, ktorý získal Oscara za najlepší film, najlepšiu réžiu (obe za The Shape of Water) a najlepší animovaný film (Pinocchio).

Michelle Yeoh sa stala prvou ázijskou herečkou s Oscarom a Brenan Fraser premenil svoju prvú nomináciu na víťazstvo.

All Quiet on the Western Front Avatar : The Way of WaterThe Banshees of InisherinThe FabelmansTárTop Gun: MaverickTriangle of SandessWomen TalkingMartin McDonagh, The Banshees of InisherinSteven Spielberg, The FabelmansTodd Field, TárRuben Östlund, Triangle of SadnessAustin Butler, ElvisBill Nighy, LivingColin Farrell, The Banshees of InisherinPaul Mescal, AftersunBrendan Gleeson, The Banshees of InisherinBrian Tyree Henry, CausewayBarry Keoghan, The Banshees of InisherinJudd Hirsch, The FabelmansCate Blanchett, TárAna de Armas, BlondeAndrea Risebborough, To LeslieMichelle Williams, The FabelmansAngela Bassett, Black Panther: Wakanda ForeverKerry Condon, The Banshees of InisherinStephanie Hsu, Everything Everywhere All at OnceHong Chau, The WhaleBabylonElvisEverything Everywhere All at OnceMrs. Harris Goes to ParisGlass Onion: A Knives Out MysteryWhite NoiseBlack Panther: Wakanda ForeverTop Gun: MaverickThe Banshees of InisherinThe FabelmansTárTriangle of SadnessAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverTop Gun: MaverickMarcel the Shell With Shoes OnThe Sea BeastPuss in Boots: The Last WishTurning RedThe Flying SailorIce MerchantsMy Year of DicksAn Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe ItAll That BreathesAll the Beauty and the BloodshedFire of LoveA House Made of SplintersHauloutHow Do You Measure a Year?The Martha Mitchell EffectStranger at the GateThe Banshees of InisherinElvisTárTop Gun: MaverickApplause — Tell It like a WomanHold My Hand — Top Gun: MaverickLift Me Up — Black Panther: Wakanda ForeverThis Is A Life — Everything Everywhere All at OnceArgentína – Argentina, 1985Belgicko – ClosePoľsko – EOÍrsko – The Quiet GirlIvaluLe PupilleNight RideThe Red SuitcaseAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverElvisBabylonThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All at OnceThe FabelmansAll Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe BatmanElvisBardo: False Chronicle Of A Handful of TruthsElvisEmpire of LightTárAvatar: The Way of WaterBabylonElvisThe Fabelmans