Lily-Rose Depp v rozhovore prezradila, ako sa jej natáčali sexuálne scény s The Weekndom v pripravovanom seriáli The Idol

Herečka a modelka Lily-Rose Depp zažíva začiatkom tohto roka obrovský hype. Dôvodom má byť dlhoočakávaný seriál The Idol, v ktorom si zahrá po boku The Weeknda. Pre i-D magazín prezradila detaily z natáčania, no stihla si pre nich aj zapózovať.

Lily-Rose Depp je vďaka rodičom (Johnny Depp a Vanessa Paradis) slávna už od narodenia, no jej talent sa nedá prehliadnuť. Podľa magazínu i-D jej tento rok pôjde karta. Dôvodom má byť práve očakávaný seriál The Idol, v ktorom si zahrá po boku The Weeknda. Dvadsaťtriročná hviezda si pre i-D zapózovala v sérii sexi fotografií, no skutočným umeleckým počinom je najmä titulka, kde sa odvážila ukázať „hore bez“, krášlia ju len dokonalé črty a nohavice Chanel.

Okrem toho stihla magazínu prezradiť aj to, ako sa jej so spevákom točili intímne scény, čo si myslí o seriáli a ako ju ovplyvnili rodičia.

The Idol Sama Levinsona (ktorý mal pod palcom aj Euphoriu) a The Weeknda uvidíme na HBO už v júni tohto roka. Podľa magazínu ide o jeden z najočakávanejších televíznych formátov súčasnosti. Lily-Rose si v ňom zahrá popovú hviezdu Jocelyn, ktorá miluje drogy rovnako ako sex a rock’n’roll a na obraze sa stáva hotovou femme fatale.

„Toto bol najzmysluplnejší a najdôležitejší projekt, akého som kedy bola súčasťou, a som naň najviac hrdá,“ hovorí pre i-D magazín a priznáva, že po takejto úlohe túžila celý život. Po roku natáčania je postavou Jocelyn vraj stále posadnutá, je pre ňu vzrušujúca, záhadná a túži ju spoznávať čoraz viac.

Lily-Rose v seriáli The Idol uvidíme tak, ako sme ju doteraz nezažili. Zdroj: HBO

V traileri The Idol vidíš Lily-Rose tak, ako si ju doteraz nezažil. Stelesňuje rebelskú rockovú hviezdu, zvádza, fajčí a užíva si sex. Tvár Chanelu sa tak divákom na celom svete predstaví v celkom novom svetle. Spolu s The Weekndom podľa i-D stvárnia tú najkontroverznejšiu a „najšpinavšiu lásku“ v Hollywoode. V seriáli ich tak čaká niekoľko vášnivých scén.

Lily-Rose (23), ktorá je od speváka mladšia o desať rokov, sa pre magazín podelila o intímnu spoveď a prezradila, že kvôli šou musela veľakrát prekročiť svoju komfortnú zónu. Napriek tomu o Abelovi hovorí ako o požehnaní. „Abel bol najlepší partner, akého som si kedy mohla želať. Kryl mi chrbát a ja jemu,“ hovorí. „Cítila som sa taká slobodná, taká uvoľnená a mocná,“ dodáva a neskrýva nadšenie z toho, že byť súčasťou tohto projektu jej dodalo sebavedomie.

Inšpiráciu vraj hľadala aj v Britney či Beyoncé, no vo veľkom sa inšpirovala svetovými hviezdami 40. rokov ako Lauren Bacall a Gene Tierney, ktoré podľa nej našli aj v nekomfortnej zóne svoje sebavedomie a spôsob, ako svetu povedať: „Toto je to, kto som, a nezmením sa.“

Lily-Rose pre i-D magazín povedala, ako sa jej točili milostné scény s The Weekndom. Zdroj: HBO

Okrem toho, že i-D neváhala povedať ani to, ako veľmi si cení súkromie, keďže vyrastala v slávnej rodine, priznala, že jej rodičia, obaja umelci, jej vždy boli veľkou inšpiráciou. „Vždy ma povzbudzovali, aby som skúsila všetko, čo som chcela preskúmať,“ povedala.

Podľa i-D má Lily-Rose obrovské predpoklady, aby sa prostredníctvom šou priblížila ešte širšiemu publiku. Okrem The Idol ju už onedlho uvidíme v remaku filmu Nosferatu pod réžiou Roberta Eggersa či vo filme The Governess od spoločnosti A24. Posledné roky na sebe tvrdo maká a vďaka neprajníkom, ktorí ju označujú za nepo baby (privilegované dieťa slávnych rodičov) je jej motivácia dotiahnuť to ďaleko a celkom sama ešte väčšia.

