Aké hry vyjdú v marci? Dve epické legendy, horor, pri ktorom pustíš do gatí, a česko-hollywoodska akčná strieľačka

Po vzrušujúcom februári, v ktorom vyšlo viacero skvelých hier a aj nový headset pre virtuálnu realitu od Playstation s množstvom úžasných titulov, sa presúvame k jari. Ak si niekto myslel, že jeho peňaženka bude mať oddych, škaredo sa mýlil, keďže vyjde veľa očakávaných titulov. Tešiť sa môžeš na návrat Resident Evil, The Last of Us na PC či očakávanú českú hru s hollywoodskymi hercami.

Wo Long: Fallen Dynasty (Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One, PC) – 3. 3.

O tejto akčnej hre sa medzi obyčajnými hráčmi veľa nehovorí, čo je škoda. Vytvorili ju totiž tvorcovia vynikajúcej akčnej série Nioh z vývojárskeho štúdia Team Ninja. Pôjde o ich najambicióznejší titul vo fantasy svete, v ktorom na každom kroku číhajú príšery, veľkolepí bosovia a nepriatelia, ktorí ťa budú chcieť rozpučiť. Hra bude náročná, no nemala by byť až taká ťažká ako Nioh. Veľkou výhodou je, že vyjde v deň vydania na Game Passe.

Before Your Eyes (PS VR2) – 10. 3.

Tvorcovia tejto hry využijú unikátnu vlastnosť headsetu PS VR2 pre virtuálnu realitu. Ide o sledovanie pohybu očí tak, že hra vie, kam sa presne pozeráš a kedy žmurkáš. Príbeh v tomto titule sa posunie vždy, keď žmurkneš, takže si budeš musieť dávať pozor, aby si nepreskočil dôležité dejové udalosti.

Príbeh je značne emotívny, keďže hráč ovláda zosnulého Bryana na jeho ceste k posmrtnému životu, no ešte predtým sa musí prelúskať spomienkami na svoj život.

The Dark Pictures: Switchback VR (PS VR2) – 16. 3.

PS VR2 sa dočká svojej prvej veľkej klasickej hororovej hry. Pripravia ju tvorcovia podareného Until Dawn: Rush of Blood. Podobne ako v tom titule, aj tu sa hráči budú pohybovať na koľajniciach. Hra ťa teda posúva vpred, zatiaľ čo na teba skáču príšery a strieľajú po tebe z diaľky, takže ich musíš zastreliť.

Zaujímavé je, že hra reaguje aj na žmurkanie hráča. V istých sekciách hry sa príšery budú približovať zakaždým, keď žmurkne, respektíve zmenia svoju pozíciu v leveli, čo bude poriadne desivé.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Nintendo Switch) – 17. 3.

Ide o akčnú adventúru od tvorcov série Bayonetta. Tí sa rozhodli zmeniť žáner. Na Bayonettu sa tentoraz hráč pozerá z pohľadu zvrchu, je viac štylizovaná a čelí nielen nepriateľom, ale aj rôznym logickým prekážkam.

Výtvarný štýl spoločne so zábavne vyzerajúcou hrateľnosťou úspešne predáva nový koncept série Bayonetta, ktorá sa príbehovo zameria na začiatky hlavnej postavy a to, ako sa z nej stala silná čarodejnica.

Tchia (Playstation 5, Playstation 4, PC) – 21. 3.

Open-world adventúra Tchia vyjde pre predplatiteľov PS Plus Extra a Premium celkom zadarmo. Tí by si hru mali vyskúšať, keďže vyzerá relaxačne a veľmi príjemne. V Tchia je hlavnou postavou tínedžerka na ostrove, kde prežije viacero dobrodružstiev. Hráč bude môcť vyplávať na more v upravovateľnej loďke, vytvárať rôzne predmety a aj bojovať proti nepriateľom.

Resident Evil 4 Remake (Playstation 4/5, Xbox Series X/S, PC) – 24. 3.

Capcom je posledné roky na vrchole a vydáva jednu vynikajúcu hru za druhou. V prípade Resident Evil vydal od roku 2017 už 4 fantastické tituly (Resident Evil 7, 8, remake dvojky a remake trojky), ktoré podľa všetkého doplní piaty.

Remake legendárnej štvorky z roku 2005 vyzerá famózne v každom traileri. Vývojári zodpovední za remake Resident Evil 2 sa pustili do zmodernizovania štvorky s intuitívnejším ovládaním, vylepšenými hrateľnostnými mechanizmami a novými útokmi.

Podľa všetkého z hry nič neodstránia a nijako ju neskrátia, takže hráčov čaká 15 až 20 hodín singleplayerového obsahu s Leonom, ktorý na ostrove plnom mutantov musí nájsť a zachrániť Ashley, dcéru prezidenta USA. Resident Evil 4 bude spomedzi posledných častí série najmenej hororový a so zameraním na akciu, no stále sa bude odohrávať na strašidelných miestach.

Hra bude mať aj špeciálny mód Mercenaries, v ktorom budú hráči čeliť rôznym bojovým výzvam a po vydaní tvorcovia pridajú aj VR mód. Zatiaľ však neoznámili, či bude Resident Evil 4 hrateľný vo virtuálnej realite úplne celý alebo len jeho časť.

Crime Boss: Rockay City (Playstation 5, Xbox Series X/S, PC) – 28. 3.

INGAME STUDIOS je nové české štúdio, v ktorom sa nachádza viacero českých veteránov z herného priemyslu. Tí vytvorili akčnú hru s hollywoodskymi hercami, ktorí budú hráča sprevádzať príbehom. V ňom ovládnu gangstera Travisa Backera ašpirujúceho vyliezť po rebríčku kriminálneho podsvetia na jeho vrchol.

Misie v hre môžeš plniť sám alebo spolu s ďalšími hráčmi. Každý hráč si bude môcť vybrať odlišnú postavu s unikátnymi zručnosťami. K dispozícii budú mať aj rôzne zbrane, gadgety a vylepšenia.

The Last of Us Part I (PC) – 28. 3.

Legendárna exkluzivita pre Playstation dorazí po 10 rokoch po prvýkrát na inú platformu. PC hráči si môžu užiť remake The Last of Us v modernom grafickom spracovaní a s hrateľnostnými vylepšeniami. Príbeh hry je aktuálne veľmi populárny, keďže ho spracovali aj v HBO a ich rovnomennom seriáli, ktorého prvá séria sa skončí už 13. marca.

Diváci, ktorým sa páči príbeh či postavy, by mali skúsiť aj hru, ktorá je v mnohých prípadoch odlišnejšia a dozvedia sa v nej viac o svete The Last of Us. V prvom rade je však akčnejšia a v niektorých príbehových scénach aj lepšie nakrútená a zahraná.

