České videoherné legendy robia na akčnej hre Crime Boss: Rockay City s Chuckom Norrisom. Ako sa im to podarilo? (Rozhovor)

Crime Boss: Rockay City je česká hra od tvorcov zo štúdia INGAME STUDIOS. Projekt odhalili počas udalosti The Game Awards 2022. Akčný FPS titul zaujal zábavne vyzerajúcou hrateľnosťou, adrenalínovou akciou či hollywoodskymi hercami, ktorí stvárnia hlavné a vedľajšie postavy v príbehu.

Kriminálna hra postaví hráčov do roly gangstra Travisa Backera ašpirujúceho vyliezť po rebríčku kriminálneho podsvetia na jeho vrchol. Rockay City je však plné mafie a gangstrov, takže to bude mať náročné. Čakajú ťa rôzne misie od zabíjania mafiánskych bosov po agresívne vojny o územia. Hru budeš môcť prejsť spolu s ďalšími hráčmi alebo celkom sám.

V rozhovore so šéfom vývoja v INGAME STUDIOS Jarkom Kolarom sa dozvieš niekoľko zaujímavostí o vývoji hry, ale aj o tom, prečo by ťa mala upútať práve táto a čím sa odlišuje od množstva podobných titulov. Crime Boss: Rockay City vychádza 28. marca na PC, PS5 a Xbox Series S/X.

V hre uvidíme Chucka Norrisa, Michaela Madsena, Dannyho Treja, Kim Basinger, Michaela Rookera či Dannyho Glovera. Ukáže sa aj kedysi slávny raper Vanilla Ice.

Crime Boss: Rockay City je debut pre české INGAME STUDIOS. V štúdiu je veľa veteránov z herného priemyslu, ale to nestačí na to, aby získali rozpočet a zmluvu s vydavateľom. Ako vyzeral návrh štúdia na hru a ako ste získali podporu vydavateľa 505 Games?

V prípade tejto hry to bolo naopak. 505 Games zadávalo projekt a získalo ho české nezávislé štúdio INGAME STUDIOS. Z požadovaného projektu sa stala ambiciózna hra, a to až natoľko, že 505 Games následne české štúdio odkúpilo. Atraktivita projektu, celkové podmienky a organizovaný proces vývoja prilákali ďalších herných veteránov, ktorí sa pridali k tvorbe hry. Momentálne tam pracujú vývojári takých titulov ako Vietcong, Hidden and Dangerous 2, Mafia, Arma, DayZ, Resident Evil Downpour a ďalších.

Prečo by sa hráči mali tešiť práve na túto hru? Čo je odlišné či unikátne na jej hrateľnostných prvkoch či dizajne a čo hru odlišuje od množstva podobných projektov v žánri FPS?

Roguelike singleplayer so strategickými/organizačnými elementmi v nelineárnej kampani je najinovatívnejšia novinka v žánri kriminálnych hier. FPS zážitok bez checkpointov a s nevyhnutným rizikom permadeath pre ktorúkoľvek postavu v skupine môže byť osviežujúci a náročný. Tieto princípy sa snažíme zapracovať aj do tradičnejších co-op módov, ktoré budú v hre popri singleplayerovej kampani.

Hry zo žánru roguelike sú známe tým, že keď postava v hre zomrie, hráč musí začať od začiatku. Väčšinou príde o zbrane a vylepšenia, ale niektoré vylepšenia mu zostanú, a tak je pri každom pokuse prejsť hru o trochu silnejší a schopnejší.



Permadeath znamená, že keď tvoja postava zomrie, nedá sa vrátiť do hry a musí začať od začiatku, čo je základným dizajnovým princípom roguelike hier.

