Aké hry vychádzajú vo februári? Máme pre teba 10 fantastických noviniek a PS VR2!

Po januári, v ktorom exceloval brilantný remake Dead Space, čakajú hráčov skutočné hody. Napriek tomu, že je február najkratší mesiac roka, ponúkne azda najbohatší herný program roka. Síce je na také závery príliš skoro, no nemali sme problém vybrať 10 najzaujímavejších titulov, ktoré vychádzajú a ktoré by si mal vyskúšať.

1. Deliver Us Mars – 2. 2. (PC, Xbox One/Series X/S, PS4/5)

Ide o pokračovanie skvelej plošinovky Deliver Us Moon. Aj v druhej časti budeme cestovať vesmírom, tentoraz však na Mars, kde nás čaká tajomstvo vesmírnej stanice, v ktorej sa stalo niečo zlé. Nejde o horor, ale príbehovú adventúru s riešením hádaniek, objavovaním skrýš a skvelej sci-fi atmosféry.

2. Hogwarts Legacy – 10. 2. (PC, Xbox Series X/S, PS5)

Vývojári Mad Max, Rage 2 či Just Cause vymenili akčné RPG v otvorených svetoch za čarovný príbeh z Rokfortu. V očakávanej čarodejníckej hre si hráči vytvoria vlastnú postavu, ktorá sa dostane do rokfortskej školy pre mladých čarodejníkov. Náplňou hry sú úlohy, učenie kúziel, bitky s nepriateľskými mágmi a príšerami a v neposlednom rade mysteriózny príbeh, ktorý odhalí viaceré tajomstvá rokfortského hradu.

3. Theatrhythm Final Bar Line – 16. 2. (PlayStation 4/5, Switch)

Fanúšikovia akčných rytmických hier majú dôvod na radosť. Po skvelom a prekvapivom vydaní Hi-Fi Rush sa už o niekoľko dní prenesú do sveta Final Fantasy. Postavy útočia na nepriateľov podľa toho, ako sa triafaš do rytmických bodov na pozadí hudby z celej Final Fantasy série. V hre je množstvo levelov, ktoré odkazujú na viaceré časti série Final Fantasy s obľúbenými postavami a soundtrackom.

4. Wild Hearts – 17. 2. (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Spoločnosť EA odhalila hru, aké bežne nerobia. RPG Wild Hearts ponúka veľký, otvorený svet plný príšer, ktoré budeš likvidovať buď sám, alebo v kooperácii s ďalšími hráčmi. Podobá sa to na sériu Monster Hunter. Hra však ponúkne vlastné, originálne a zábavné herné mechanizmy, peknú grafiku a skvelý dizajn príšer s množstvom špeciálnych útokov.

5. Atomic Heart – 21. 2. (PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC)

Ako by vyzeral mix ruského BioShocku, Prey a inovatívnej FPS sci-fi akcie s nádhernou grafikou a jedinečným dizajnom nepriateľov? Po dlhom čakaní hra Atomic Hearts konečne vychádza a okrem prekvapivého príbehu ponúkne najmä množstvo zábavnej akcie v neopozeranom prostredí. Ak bude hra taká podarená, ako ju prezentujú trailery, môže z nej vzniknúť nová sci-fi klasika ako kedysi z BioShocku.

6. Like A Dragon: Ishin! – 21. 2. (PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC)

Yakuza je už celosvetovo milovaná a obľúbená RPG séria s dôrazom na akciu a emotívne príbehy. Ishin je spin-off odohrávajúci sa vo feudálnom Japonsku, akurát s tvárami postáv z hlavnej série z 20. storočia. Namiesto yakuzy hráčov čakajú súboje so samurajmi a okno do historického Japonska. Ak netrpezlivo čakáš na Ghost of Tsushima 2, vďaka novej Yakuze na to možno aj zabudneš.

7. Horizon Call of the Mountain – 22. 2. (PlayStation VR2)

22. februára vychádza PS VR2, nová generácia virtuálnej reality od PlayStationu. Na jej hranie budeš potrebovať konzolu PS5. Najočakávanejším titulom pri vydaní je nepochybne spin-off hra zo sci-fi sveta Horizon. V hre bude nová hlavná postava, aj keď je možné, že sa objaví aj hrdinka Aloy z prvých dvoch častí.

Trailery a dojmy recenzentov naznačujú, že hra ponúkne pohlcujúci zážitok a jedny z najprepracovanejších herných systémov vo virtuálnej realite. Základom hrateľnosti bude akcia, keďže hráči budú čeliť ako robotickým dinosaurom, tak ľudským nepriateľom.

8. Octopath Traveler II – 24. 2. (PlayStation 4/5, Nintendo Switch, PC)

Pokračovanie taktického JRPG titulu obsahuje viacero noviniek. Tvorcovia prepracovali príbeh a postavy, súboje majú byť krajšie a zábavnejšie. Kľúčom bude stále partnerstvo 8 hrdinov, ktorí budú bojovať proti zlu v magickom fantasy svete. Súboje prebiehajú ťahovým štýlom, pričom každá z postáv má unikátne schopnosti.

9. Returnal – 15. 2. (PC, PS5)

Vo februári vychádza aj akčná sci-fi hra Returnal na počítače. Exkluzivitu na PS5 z roku 2021 sme označili ako hru roka. Hráči hrajú za Selene, astronautku, ktorá havaruje na nehostinnej planéte plnej príšer. Returnal má špičkové audiovizuálne spracovanie a dokonalú hrateľnosť s prepracovanými systémami. Hru si najviac užiješ s ovládačom DualSense, ktorý jej pridáva špeciálne hrateľnostné vlastnosti.

10. Scars Above – 28. 2. (PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC)

Zhodou náhod vo februári vyjde ďalšia akčná sci-fi hra, ktorá sa podobá na Returnal. Scars Above sa odohráva na vesmírnom svete plnom hádaniek a nebezpečných pascí. Scars Above vyzerá ako béčkový Returnal.

Returnal je však takmer dokonalý počin, takže aj jeho béčková verzia by vyústila vo veľmi podarený titul. Podobne ako Returnal, aj Scars Above bude náročné, poriadne akčné a ponúkne adrenalínové súboje s bossmi. Hráčov čaká aj príbeh plný prekvapení a zvratov.

Okrem toho vychádza aj veľmi podarená dobrodružná hra The Pathless na Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch (na PC a PS4/5 už dávno vyšla), akčná oldschoolová hra Wanted Dead, rozšírenie Lightfall pre Destiny 2, Company of Heroes 3 exkluzívne na PC či adventúra Kirby's Return To Dream Land Deluxe exkluzívna na Nintendo Switch.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.