Majú sa živnostníci lepšie? Tieto 4 užitočné tipy ti uľahčia rozhodovanie

Nedávny výskum medzinárodného portálu Paylab ukázal, že iba 6,3 % Európanov by si zvolilo prácu na živnosť. Väčšinu titul samostatne zárobkovo činnej osoby (živnostníka) odrádza a uprednostňujú stabilitu, ktorú predstavuje zmluva na trvalý pracovný pomer. Jednou z najväčších výhod práce na živnosť je flexibilita a sloboda. Môžeš sa sám rozhodnúť, kedy budeš pracovať a komu budeš svoje služby ponúkať. Táto forma práce si vyžaduje viac zodpovednosti a nie je vhodná pre každého. Čo všetko vieš o práci na živnosť? Zhrnuli sme niekoľko faktov, ktoré ti môžu pomôcť pri rozhodovaní.

1. Živnosť dokážeš vybaviť za jeden deň

Založenie živnosti nie je komplikované. Obvykle trvá iba 24 hodín a vo väčšine prípadov môžeš podnikať už na druhý deň. Najjednoduchšou formou je založenie živnosti online prostredníctvom súkromnej firmy. Stačí ti vyplniť potrebné údaje a zaplatiť poplatok v rozmedzí od 15 do 30 eur. Príslušná firma tiež vybaví všetky potrebné formality za teba. Živnosť si môžeš založiť aj sám – buď osobne na Okresnom úrade, alebo na webe slovensko.sk. Táto alternatíva ťa vyjde o niečo lacnejšie.





• Remeselné – Zoznam remeselných živností nájdeš v zákone o živnostenskom podnikaní, momentálne ich je 35. Na prevádzkovanie potrebuješ odbornú spôsobilosť, ktorú preukážeš výučným listom, oprávnením alebo praxou. Patria sem povolania ako tesár, strojár či kozmetička.

• Viazané – V prípade viazanej živnosti sa tiež musíš preukázať odbornou spôsobilosťou. Patria sem živnosti ako prevádzkovanie cestovnej agentúry, ubytovacích služieb či výučba cudzieho jazyka.

• Voľné – Pri tomto type živnosti stačí, ak spĺňaš všeobecné podmienky. To znamená vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Podľa toho, v akej oblasti sa chystáš podnikať, rozlišujeme tri druhy živnosti

2. Ušetríš aj na odvodoch

Lákavé na práci živnostníka je, že tvoj čistý mesačný príjem sa môže navýšiť o niekoľko stoviek eur. Väčšinou môžeš pýtať viac ako zamestnanec na TPP, pretože suma, ktorú vystavíš na faktúre, predstavuje celkové náklady na tvoju prácu – za tvoj čas, náklady na cestovanie či techniku a odvody, ktoré zaplatíš do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Počas prvého roka podnikania máš oproti zamestnancovi na trvalý pracovný pomer jednu veľkú výhodu – nie si povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Od prvého mesiaca podnikania ti však vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne, a to v minimálnej výške 84,77 eura. Potom ako si podáš v marci prvé daňové priznanie, sa ti vypočítajú odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré začínaš platiť od júla toho istého roku. Podanie daňového priznania si však môžeš odložiť až na jún a odvody do Sociálnej poisťovne zaplatíš prvýkrát až v novembri. Predĺžiš si tak obdobie, keď sa ťa platby nebudú týkať, o ďalšieho pol roka.

Zároveň výška odvodov do Sociálnej poisťovne je obvykle nižšia ako u zamestnanca na TPP. Minimálny vymeriavací základ sa každý rok mení. Na tento rok sa suma zvýšila na 605,50 eura a výška minimálnych odvodov na 200,72 eura. Vymeriavací základ sa posudzuje individuálne podľa dosiahnutého zisku, na približný výpočet môžeš použiť kalkulačku na webe Sociálnej poisťovne. Ak podnikáš popri zamestnaní, minimálny vymeriavací základ sa na teba nevzťahuje. V prípade, že skončíš v strate, neplatíš žiadne odvody.

Počas pracovného života sa síce môžeš tešiť z toho, že máš viac peňazí. Tento fakt sa však odrazí na tvojom budúcom dôchodku. Šetrenie v treťom pilieri alebo investovanie by preto malo byť pre živnostníka samozrejmosťou.

Ďalšou výhodou, ktorá ti navýši mesačný príjem, je, že dane platíš iba zo svojho zisku. Túto sumu si môžeš ešte znížiť odpočítaním výdavkov, ktoré na výkon živnosti máš. Pri výpočte zisku máš dve možnosti: môžeš si vypočítať skutočne výdavky na prácu, ktoré musíš dokladovať bločkami, alebo si uplatníš paušálne výdavky. Tie môžu siahať až do výšky 60 % z príjmu a zároveň nesmú prekročiť sumu 20 000 eur.

3. So šetrením ti pomôže aj banka

Ako živnostník si musíš dať väčší pozor na svoje financie, pretože odvody, dane a účtovníctvo riešiš na vlastnú zodpovednosť. Pre lepší prehľad vo financiách ti poslúži živnostenský účet, aj keď nie je pre živnostníkov povinný. Veľkou výhodou tohto typu účtu je, že máš financie z podnikania oddelené od osobných, takže ti to nebude komplikovať účtovníctvo. Všetky bankové poplatky si takisto môžeš dať do nákladov.

So živnostenským účtom v Tatra banke prvé 2 roky za vedenie účtu neplatíš a pri bezhotovostnom obrate nad 500 eur nebudeš platiť za jeho vedenie ani potom. Navyše, k účtu dostaneš benefity na rozbeh svojho biznisu až do výšky 802 eur. Môžeš využívať výhody ako:

fakturačný softvér na 6 mesiacov bez poplatku,

platobný terminál na 6 mesiacov bez poplatku,

spracovanie daňového priznania pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami za 1 euro,

úver pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami bez poplatku za poskytnutie,

vytvorenie webstránky za 0 eur alebo za zvýhodnenú cenu,

financie na rozbeh podnikania až do výšky 2 000 eur,

štartovací balíček v hodnote až 100 eur na zviditeľnenie v online priestore,

lízing do 35 000 eur na nové (jazdené) vozidlo, bez poplatku za poskytnutie, s akontáciou už od 10 %.

Benefity môžeš využívať hneď po otvorení účtu. Celý zoznam a bližšie informácie o všetkých výhodách nájdeš na webe Tatra banky.

4. Na čo si dať pozor

Je v tvojom záujme, aby si si účtovníctvo zariadil poriadne. Ak s tým nemáš skúsenosti, určite to prenechaj profesionálovi. Na chyby vo financiách si daj pozor, pretože živnostníci ručia neobmedzene celým svojím majetkom.

Všetky veci, ktoré potrebuješ na výkon práce, si musíš zabezpečiť na vlastné náklady. Podľa zákona tiež nemáš právny nárok na benefity ako príspevok na stravu, preplatenú dovolenku, návštevu lekára, odstupné či príplatky za prácu cez víkend a sviatky.

V odvetviach, ako sú napríklad IT alebo marketing, niektoré firmy preferujú zmluvu na živnosť, a preto ponúkajú rôzne benefity aj na tento typ úväzku. Musíš si dať pozor na to, aby tvoje podnikanie nevykazovalo znaky závislej práce, v tom prípade hrozí pokuta tebe aj zamestnávateľovi.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ je tvoj nadriadený, prácu vykonávaš v jeho mene v stanovenom čase. Na prácu živnostníka sa vzťahuje Obchodný zákonník , pretože pracovný pomer uzatváraš na základe zmluvy o spolupráci alebo dodávateľsko-odberateľskej zmluvy.

Práce na živnosť sa mnohí obávajú, no v skutočnosti to nie je až také komplikované, ako sa na prvý pohľad zdá. Na druhej strane si vyžaduje oveľa viac zodpovednosti. Je už na tvojom zvážení, či preferuješ výhody zamestnanca alebo si chceš pracovný život riadiť sám.