Nostalgický trailer na Indiana Jones 5 ťa prenesie do detstva. Ford hláškuje a bičuje nacistov ako za mlada

─î├ştaj tie┼ż

The Last of Us: Ak├ę s├║ najv├Ą─Ź┼íie rozdiely medzi seri├ílom a videohrami? Tvorcovia sa drasticky odklonili od pr├şbehu

The Last of Us: Ak├ę s├║ najv├Ą─Ź┼íie rozdiely medzi seri├ílom a videohrami? Tvorcovia sa drasticky odklonili od pr├şbehu