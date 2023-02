Takto dopadnete s Čechom v Tatrách! (Refresher zima 2023 #1)

Aká by to bola zima, keby sme sa opäť nevybrali do našich slovenských hôr a nezmapovali pre teba to najlepšie, čo v nich môžeš zažiť. Bežkovanie, turistika, wellness, lyžovanie - to všetko a omnoho viac ťa čaká v tomto videu. Mišo Totka si však tentokrát priviedol do vlogu aj kolegu z Čiech - Vítka. Ako to dopadlo s Čechom v Tatrách?

