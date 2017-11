Fľaša vodky v aute a v krvi 3,19 promile alkoholu. Slovák popíjal aj za volantom a nakoniec skončil v plote rodinného domu

Slovenskí policajti pravidelne na svoju facebookovú stránku pridávajú zážitky a príbehy z našich ciest a ulíc, ale nedalo by sa povedať, že väčšina z nich je pozitívna. Práve naopak, dominujú skôr negatívne situácie, ktoré by často mohli slúžiť aj ako výstraha pre ľudí. Jedným z najväčších problémov na slovenských cestách je definitívne alkohol za volantom a uplynulý víkend to iba potvrdil. Okrem pravidelnej hŕstky opitých šoférov sa policajtom na východnom Slovensku podarilo chytiť aj skutočne bizarného vodiča, ktorý nielenže nafúkal zo všetkých za uplynulý víkend najviac, ale nevadilo mu ani to, že sa mu po vozidle povaľuje aj fľaša vodky, z ktorej už očividne odbudlo a zrejme aj priamo počas šoférovania.

Vodič Ján mal pritom iba 28 rokov a vo vozidle Ford Transit pod vplyvom alkoholu nezvládol riadenie a namiesto rýchlej a bezpečnej cesty skončil v plote rodinného domu priamo v obci Trhovište. Našťastie sa nikomu nič nestalo a odniesli si to iba plechy a polícia ani neuviedla, ako vodič napokon dopadol, avšak riadenie motorového vozidla s viac ako 1 promile je kvalifikované ako trestný čin, takže na svoju víkendovú jazdu bude zrejme ešte dlho spomínať.