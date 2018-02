Nezvestnú Holanďanku našli na divokej týždňovej párty v Španielsku. Ani sama poriadne nevedela, ako tam skončila

Mladá Holanďanka Thalissa Van de Lagemaat nedávno vystrašila svoju rodinu aj kamarátov na smrť po tom, čo odišla z domu a odrazu sa na niekoľko dní prestala hlásiť. Holanďanka odletela do španielskej Granady, kde neplánovane skončila na týždňovej halloweenskej párty, ale svojim blízkym nepovedala nič iné ako to, že sa domov do Holandska vráti zrejme 31. októbra. Po prílete do Španielska sa jej však podarilo stratiť všetky dokumenty aj mobilný telefón, a tak nevedela kontaktovať rodinu, pričom sa spoliehala na to, že z jej pobytu v Španielsku nespravia škandál, aj keď sa im zopár dní nebude ozývať.

Nesprávne predpoklady vyvrcholili až do facebookovej výzvy, ktorú založili kamaráti aj s rodinou a chceli sa dopátrať akýchkoľvek informácií o Thalisse, ktorá v Španielsku jednoducho zmizla z povrchu zemského. Našťastie si výzvu všimol jeden z mužov, ktorí sa s Thalissou v Granade odfotil a na Facebook napísal, kde sa mladá žena momentálne nachádza, po čom sa konečne ozvala aj ona sama a v špecifickej angličtine všetkým oznámila, že sa vráti domov podľa plánu, ale momentálne sa oddáva nespútanej zábave na týždňovej párty a to už od minulého týždňa. Nezodpovedná žena napokon situáciu upokojila, ale jej blízki budú na momenty, keď sa odrazu stala nezvestnou, spomínať určite ešte dlhú dobu.