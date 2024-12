Stratil výherný žreb s jackpotom. Výherca 400-miliónového tiketu žiada peniaze od lotériovej spoločnosti

Američan mal podať dva žreby s úplne rovnakými číslami. Kým k polovici výhry sa priznal pred pár mesiacmi, tú druhú začal riešiť tesne pred vypršaním lehoty na vyplatenie.

Faramarz Lahiani skúsil šťastie v lotérii ešte v decembri minulého roka. Padol vtedy 394-miliónový jackpot, pretože sa predali až dva tikety s rovnakými výhernými číslami. Výherca sa v júni prihlásil len k jednému tiketu. Lahiani dnes tvrdí, že práve on podal oba tikety, no jeden stratil. Informuje o tom portál The New York Post.

Američan podal tiket 8. decembra 2023 na čerpacej stanici v Kalifornii. Na benzínke v ten deň predali až dva výherné tikety s rovnakými číslami, pričom celková hodnota výhry bola 394 miliónov dolárov (376 miliónov eur). Američan sa k časti výhry priznal v júni tohto roka a doložil iba jeden tiket.

Keďže lehota na prevzatie výhry je jeden rok, rozhodol sa riešiť aj druhú polovicu výhry. Lahiani trvá na tom, že obidva tikety podal on. Bohužiaľ, jeden z nich sa stratil. Od tipérskej spoločnosti žiada, aby mu výhru vyplatili celú.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.