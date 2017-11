Štýlová jesenná kolekcia priamo zo zničených detských rúk. Poľský umelec poukazuje na biedne podmienky v odevnom priemysle

Najlepšie umenie v ľuďoch vyvolá a následne aj zanechá hlbokú emóciu. Poľský umelec Igor Dobrowolski odjakživa svoju tvorbu napĺňal pozitívnymi aj negatívnymi pocitmi, ale v poslednej dobe sa zameriava skôr na tie negatívne, pretože náš svet má od čistej pozitívnosti ďaleko. Vo svojej najnovšej práci si zobral na mušku veľké odevné spoločnosti a značky, ktoré využívajú na výrobu svojho štýlového oblečenia väčšinou menej rozvinuté krajiny ako napríklad Bangladéš, kde sú podmienky v továrňach úplne otrasné a v minulosti si už vyžiadali aj životy.

Ako napísal portál Fičí.sk, Igor svoju novú tvorbu rozvešal po mestách ako Varšava, Praha či Berlín, aby všetkým ľuďom na uliciach pripomenul, ako vznikal ich obľúbený sveter, ktorý si potom kúpili v skvelej cene v najbližšom obchode. Niet pochýb o tom, že Igorova tvorba je skutočne emotívna a sám sa o tom presviedča aj na vlastných výstavách, kde nechýbajú slzy, ale jeho umenie je potrebné čo najviac propagovať, pretože často zabúdame na to, v akej dobrej situácii si žijeme my a ako to vyzerá inde vo svete.

Igor pravidelne vytvára aj ďalšie trefné kúsky