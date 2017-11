Hacker už verejne odhalil takmer 100-tisíc pedofilov zdieľajúcich detskú pornografiu na internete. Einar bojuje za lepšiu spoločnosť

Detská pornografia je pojem, s ktorým sa už každý z nás stretol, ale pravdepodobne ho nikto bližšie neskúmal a hlavne sa k nemu nesnažil dostať. Napriek tomu je detská pornografia jedným z najväčších problémov dnešného internetu, pretože milióny užívateľov nielenže sťahujú, ale aj produkujú videá, na ktorých zachytávajú zneužívanie detí, alebo spoločne plánujú sexuálne útoky či znásilnenia. V dnešnej dobe anonymity na internete je mimoriadne komplikované preniknúť do skupiny pedofilov a rozložiť ju zvnútra, avšak aj napriek prekážkam sa presne tejto práci už niekoľko rokov venuje Einar Otto Stangvik a porozprával o nej v rozhovore s VICE.

Einar je nórsky hacker a novinár, ktorý pracuje v denníku Verdens Gang, a špecializuje sa na odhaľovanie detskej pornografie na internete, či už tom povrchovom alebo hlbšom, kde je prístup o čosi zložitejší. Einar spoločne s kolegami pred približne mesiacom verejne odhalil aktivity portálu Childs Play, ktorý pôsobil na dark webe a združoval viac ako 1 milión užívateľov vyhľadávajúcich a zdieľajúcich detskú pornografiu, pričom obrovské prekvapenie prišlo ešte v januári, keď sa mu konečne podarilo do systému portálu preniknúť.

Aby sme všetko uviedli na správnu mieru, fórum Childs Play fungovalo na dark webe už dlhšiu dobu, lenže pred koncom roku 2016 sa v ňom udiali zmeny, ktoré si jeho užívatelia nemali ako všimnúť. Keby nebolo Einara, zostala by celá operácia v utajení ešte oveľa dlhšie, ale nórsky hacker zistil, že pred koncom roku 2016 zaistila austrálska polícia pôvodného zakladateľa fóra a následne začala špeciálna skupina zastávať jeho úlohu, čo trvalo dlhých 11 mesiacov až do momentu, kým v októbri stránka nebola oficiálne zrušená. Einar v celej akcii zohral dôležitú úlohu, pretože v januári prišiel na spôsob, ako sa dostať priamo do systému perfektne zabezpečenej stránky, ktorá si dôkladne chráni svoje údaje a informácie o užívateľoch.

Vďaka chybe dokázal cez proces nahrávania profilového obrázku nahrať na fórum svoj vlastný kód a získať IP adresu fóra, z ktorej po niekoľkých testoch odhalil umiestnenie servera v Austrálii a napokon zistil aj to, že nejde o žiadneho pedofila, ale o tajnú skupinu austrálskej polície. Keď policajti pred mesiacom svoju akciu ukončili, zniesla sa na nich vlna kritiky, pretože fórum spravovali až 11 mesiacov a v záujme svojho krytia dokonca na stránku pridávali aj novú detskú pornografiu, avšak austrálska polícia akciu považuje za úspešnú, aj keď nezverejnila presný počet pedofilov, ktorí vďaka nej skončili za mrežami.

Fórum Childs Play pritom nie je jediná úspešná akcia proti šíreniu detskej pornografie, ktorú má Einar za sebou. V júni aj vďaka jeho pomoci začala vyšetrovanie proti portálu Elysium nemecká prokuratúra a ešte pred dvomi rokmi v priebehu mesiacov napísal kód, ktorý následne odhalil viac ako 95-tisíc užívateľov sťahujúcich fotografie a videá detskej pornografie. Známy nórsky hacker však upozorňuje aj na fakt, že veľká časť pedofilov na internete ani zďaleka nepôsobí na dark webe ukrytá v temnote, ale množstvo detskej pornografie človek nájde aj po pár klikoch na stránkach ako YouTube, Pastebin, v skupinách na Facebooku či na Reddite.

Sám tvrdí, že vyhľadávanie detskej pornografie na bežnom internete je dokonca bezpečnejšie ako vstup do dark webu, pretože stránky pod povrchom bežného internetu majú často podchytené a infiltrované rôzne policajné zložky, ako sa ukázalo aj v prípade Childs Play. Každú minútu sú na svete aktívne desiatky tisíc užívateľov vyhľadávajúcich pedofilný obsah, a tak polícia nemá žiadnu šancu venovať sa každému z nich naplno. Často sa preto stáva, že za stiahnutie detskej pornografie na bežnom internete sa človek nemusí obávať problémov so zákonom, ale stačí jedno pošmyknutie a na dvere ti prídu zaklopať vyšetrovatelia.

Na dark webe je oveľa jednoduchšie dostať sa ku pornografickému materiálu s deťmi, ale ak sa užívatelia do internetu veľmi nevyznajú, často sa im stáva, že urobia školácku chybu a prepoja svoje alter ego na dark webe rovnakým názvom či číslom so svojou skutočnou identitou a odtiaľ už je cesta do väzenia krátka. Einar plánuje v chytaní pedofilov pokračovať aj naďalej a po posledných úspechoch má ešte väčšiu motiváciu na to, aby internet a koniec koncov aj spoločnosť očistil od ľudí, ktorí sú schopní kvôli vlastnej zvrátenosti ubližovať bezbranným deťom. Takmer 100-tisíc odhalených pedofilov v roku 2015 a cez 1 milión odhalených účtov v októbri svedčí o tom, že jeho práca má zmysel.