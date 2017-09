Epilepsia, záchvaty na dennom poriadku a žiadna nádej. Nezdravému chlapcovi nakoniec pomohol konopný olej

Billy Caldwell je 11-ročný chlapec, ktorý trpí nebezpečnou epilepsiou. Teda lepšie povedané trpel, pretože jeho mama tvrdí, že už viac ako 300 dní nemal žiadny záchvat. Odkedy sa lieči produktom z lekárskej marihuany, jeho zdravotný stav nabral výrazne odlišný smer. Výrobca takzvaného CBD (kanabidiol) oleja sa navyše premenoval a od júla nesie názov Billy’s Bud.

Mum organises festival to celebrate 'miracle' boy being over 300 days seizure-free after cannabis oil treatment https://t.co/rIBOwkUmXy pic.twitter.com/rik2DCNj7a — Independent.ie (@Independent_ie) September 5, 2017

Web Independent píše, že lekárom iná možnosť už ani nezostávala. Bežné lieky mu kvôli vážnemu stavu vraj takmer vôbec nepomáhali a jeden jediný záchvat mohol znamenať úplný koniec. Občas ho podľa dostupných informácií denne čakalo aj niekoľko desiatok. Riziko bolo teda obrovské.

Dnes je však na tom podstatne lepšie, čo sa zároveň týka aj autizmu. Podľa slov rodinných príslušníkov začal nadväzovať očný kontakt a prejavuje záujem o predmety, akými sú napríklad hračky či knihy.

Liečba začala v USA ešte počas minulého roka, no konopný olej o pár mesiacov neskôr presunuli do Írska, kde ho dostal do rúk jeho všeobecný lekár. Billy sa tak stal prvý pacient, ktorému bol v Spojenom kráľovstve predpísaný produkt z lekárskej marihuany.