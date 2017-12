Netflix najnovšie začal vyrábať marihuanu. Odrody inšpirované seriálmi majú špeciálne zloženia

Spoločnosť Netflix sa nebojí experimentovať. Už mnohokrát stavila na projekty, ktoré by mnohé iné spoločnosti dávno odmietli, a potom z nich urobila celosvetové fenomény, a tak pre fanúšikov nemôže byť až takým prekvapením, že sa najnovšie pustila aj do výroby marihuany. Súbor rôznych odrôd marihuany s názvom The Netflix Collection vyrobil Netflix v spolupráci s viacerými pestovateľmi a nešlo len o bezvýznamnú zábavku, pretože každá z nich bola inšpirovaná konkrétnou televíznou šou. Svoju odrodu marihuany preto dostali seriály ako Orange is the New Black či Bojack Horseman. Špecifické odrody boli seriálmi inšpirované až natoľko, že má každá z nich rozdielne zloženie, pričom niekde prevládajú silnejšie a niekde slabšie ingrediencie.

Aj keď bol pôvodne počet vyrobených kolekcií obmedzený pri príležitosti konania dvojdňového festivalu v kalifornskom Hollywoode, jednotlivé odrody sa už dostali na predaj aj na internete, takže limitácia len pre držiteľov licencie na kúpu lekárskej marihuany bola rýchlo prelomená v sivej ekonomike. Netflix dokonca musel všetky svoje marihuanové kolekcie predávať len priamo na mieste, kde sa udalosť konala, pretože americké federálne zákony zakazujú jej distribúciu prostredníctvom pošty.