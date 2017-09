Vědci zachytili patnáct opakovaných signálů z tři miliardy světelných let vzdálené galaxie. Záhadné záblesky mohou být umělého původu

Tým vědců z univerzity Berkley v Kalifornii podnikl v sobotu minulého týdne sérii několika vesmírných pozorování, během nichž zachytil 15 rychlých rádiových záblesků (známých také jako FRB 121102), které k Zemi přicházely z dalekého kosmu. Ty nejzářivější z nich se pohybovaly nad úrovní 6 GHz. Astronomové o tom před pár dny informovali ve své krátké zprávě na serveru The Astronomer's Telegram. A přestože to není poprvé, kdy se tyto záhadné signály z vesmíru podařilo zachytit, nový objev amerických výzkumníků je svým způsobem jedinečný a o zdroji záblesků by mohl přinést nové důležité poznatky.

Ilustrační obrázek

Výzkum kalifornských astronomů byl uskutečněn v rámci ambiciózního projektu Breakthrough Listen, který vznikl za podpory takových zvučných jmen, jakými jsou například teoretický fyzik Steven Hawking, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nebo ruský miliardář Jurij Milner. Projekt je zasvěcen právě hledání známek mimozemského inteligentního života a dosud do něj bylo investováno přes astronomických 100 milionů dolarů.

První signály ve formě rychlých rádiových záblesků, tedy krátkých impulsů kosmického záření, se podařilo zachytit již v předchozích letech, nikdy však v takovéto frekventované míře jako právě nyní. Jak informuje britský server Independent, jejich zdroj byl vědci v minulém roce identifikován jako trpasličí galaxie vzdálená asi 3 miliardy světelných let, což znamená, že k vyslání signálu došlo ještě dávno před tím, než se na naší planetě stihly vyvinout mnohobuněčné organismy.

Přestože se v současné době k tomuto tajemnému místu v dalekém vesmíru upírají teleskopy a pozornost vědců po celém světě, co a jak signály vysílá, je zatím i pro největší odborníky velká neznámá. Rozvíjí se však několik různých teorií, a tak zatímco někteří jsou přesvědčeni, že se jedná o přírodní jev, jiní za pravděpodobnější považují umělý zdroj, který by znamenal možnou přítomnost inteligentního života. Z dosavadních údajů však nelze vytvořit žádné závěry.