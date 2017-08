Miroslav Šatan oznámil meno nového trénera slovenskej hokejovej reprezentácie. Je ním bývalý hráč NHL z Kanady

Slovenský hokej prežíval od posledných majstrovstiev sveta viac než turbulentné obdobie a zaznamenal aj mnoho veľmi zásadných zmien v organizačnom tíme, ktoré by mali viesť k zlepšeniu. Neochota reprezentovať zo strany hráčov NHL a iných prestížnejších líg, následné chabé výkony a neuspokojivý konečný výsledok boli pripísané bývalému trénerovi Zdenovi Cígerovi a jeho kolegom. Ideálne nedopadla ani zmena šéfa SZĽH a ukázalo sa, že práve nefungujúce vzťahy vo vedení môžu priviesť reprezentáciu do záhuby. Našťastie sa ešte stále na Slovensku nájdu ľudia, ktorým na budúcnosti domáceho hokeja záleží a ako inak, lovili sme vo vodách zlatých chlapcov z roku 2002. Zásadný post generálneho menežéra obsadil Miroslav Šatan a všetko nasvedčuje tomu, že práve tento krok by mohol veľa zachrániť.

Legenda žijúca v zámorí prednedávnom oznámila, že prebiehajú rokovania so skúsenými trénermi spoza veľkej mláky a čoskoro bude oficiálne oznámené aj meno budúceho trénera. Dnes už vieme, že sa ním stáva kanaďan Craig Ramsay, keďže to Šatan oznámil v stredu na odovzdávaní cien Hokejista roka 2017. Ramsay pôsobil v NHL ako hráč aj tréner a podľa slov odborníkov by mohol byť veľkým prínosom, no jeho štýl je od toho klasického európskeho podstatne iný. Zväz podpísal s novým trénerom kontrakt na dva roky do MS 2019, ktoré sa uskutočnia na Slovensku a jeho prvý zápas so slovenskou reprezentáciou budeme môcť sledovať už 23. a 24. augusta, kedy je na programe dvojzápas s Českom v Třinci a Žiline.