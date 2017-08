Tesla sa dočkala svojho prvého premožiteľa v dojazde. Model S v reálnej prevádzke prekonal nový Bolt

Ako sa hovorí, papier znesie všetko, no a pokiaľ hovoríme pri automobiloch o spotrebe či elektromobiloch o dojazde, zväčša sme svedkami toho, že to, čo deklaruje daná značka je neraz ďaleko od reality. Svoje by o tom mohol hovoriť americký magazín Consumer Reports, ktorý je známy tým, že jednotlivé vozidla testuje dlhodobo a do posledného detailu, pričom samozrejme neobchádza ani meranie reálnej spotreby. V prípade elektrických automobilov sa obyčajne spotreba neudáva, respektíve automobilky jej neraz oficiálne neprikladajú až taký dôraz, keďže smerodajnejšia nie je ani tak spotreba kWh ako dojazd na jedno nabitie.

Podstatou najnovšieho testu magazínu bol nový Chevrolet Bolt, teda elektromobil, do ktorého sa najmä za veľkou mlákou upriamuje veľká pozornosť. Ako ukázal ich test, reálny dojazd elektrickej novinky prekonal aj odhad agentúry EPA. Tá certifikuje Bolt s reálnym dojazdom na úrovni 238 míľ / 383 kilometrov, počas dlhodobého testu ale Consumer Reports informuje, že Bolt vie štandardne (pri bežnej jazde) absolvovať na jedno nabitie v reálnej prevádzke až 250 míľ / 402 kilometrov. Týmto údajom tak Bolt prekonáva aj Teslu, nakoľko predošlý test Modelu S vo verzii 75D ukázal, že na jedno nabitie dokáže v skutočnosti absolvovať "len" 235 míľ / 378 kilometrov, v zmysle EPA má ísť pritom o hodnotu 259 míľ / 417 km. Ako pritom uvádza magazín, v predošlých testoch mali aj verziu 90D a výsledok v dojazde bol síce o čosi lepší, Bolt ho i tak prekonal. Najvýkonejšia verzia Tesly (P100D) má pritom ešte o čosi vyšší dojazd, dané vyhotovenie však má v konečnom dôsledku dvojnásobnú cenu v porovnaní s Chevroletom (Bolt v USA začína s cenou 37-tisíc €, pred dotáciou). Bolt tak žnie úspech za úspechom, i keď na hype Tesly pochopiteľné nemá, a to je istý kameň úrazu (všetkých elektromobilov). Svojimi parametrami, najmä na svoje kompaktné rozmery a relatívne nízku cenu, však určite zaujme.