Máš už toto leto plné zuby komárov? Dan ich za noc zabije 4 000. Teraz radí, ako sa vyhnúť nepríjemným štípancom

Ak by malo byť na svete jediné zviera, ktoré si zaslúži, aby naňho boli vypustené zbrane hromadného ničenia, je to práve komár. Všetko to najprv začína neznesiteľným pištaním, potom nenápadným sosaním a končí to nepríjemným pupákom, ktorý si môžeš škrabať koľko chceš, no svrbieť neprestane. Obyčajný komár je jednoducho niečo nepredstaviteľne diabolské a práve v horúcom letnom období ich je v okolí až príliš veľa.

Zabíjať komáre však nie je žiadna sranda, najmä, keď sa snažíš spať, no oni ti vytrvalo oblietajú okolo uší. Jeden chlapík Dan Rojas to má však ešte horšie, pretože uňho práve pršalo tri dni bez prestávky. Navyše žije na odhľahlom mieste, kde sa to nepríjemným hmyzom priam hemží, no aj napriek tomu vynašiel spôsob, ako sa komárov zbaviť a v zjednodušenej forme sa to môžeš naučiť aj ty. Dan si najprv pripravil pascu.

On sám používa farmárske zvieratá, no tebe stačí čokoľvek, čo vypúšťa oxid uhličitý. To znamená napríklad perlivé vody. Oxid uhličitý komáre cítia a plyn ich naláka priamo k zdroju. Okolo neho však Dan Rojas postavil ventilátor, ktorý zapol. Nad mriežku však natiahol gázu namočenú v propan-2-ole (ty môžeš použiť napríklad Alpu), vďaka čomu sa z ventilátora fŕkajú mikroskopické kvapôčky, ktoré komárov zabíjajú. Navyše, alkohol sa vyparuje a keď budeš chcieť komárov ráno vyhodiť, už otrávené nebudú a rozložia sa bez poškodzovania životného prostredia. Za dve noci zabil 8 000 komárov.

(Komáre sú v skutočnosi užitočné.)