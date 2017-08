 Ľudia mávajú sex čoraz menej. Prečo sa vzdávame radosti plynúcej z pohlavného styku?

Fázy života, kedy majú ľudia menej či viac sexu, sú úplne bežné, či už je to ovplyvnené samotným človekom alebo nie. Mať ho menej však nemusí byť práve dobre. Viacero štúdií (napríklad táto) tvrdí, že sex je dôležitou časťou života. Ľudia, ktorí ho mávajú často, sa cítia lepšie, spokojnejšie a sebavedomejšie. A to tým viac, čím viac sexu mávajú. Nemať dlhú dobu sex zasa vedie k depresiám, smutným náladám, problémom vo vzťahoch a k stresu.

Pred vyše sedemdesiatimi rokmi odhalil sexuológ Alfred Kinsey, že vyše 19 percent ľudí vo vzťahu nemáva sex. Problém však je, že toto číslo sa v súčasnosti zvýšilo na viac ako pätinu. Navyše, štúdia od Relate odhalila, že 51 percent ľudí nemala sex počas predchádzajúceho mesiaca. The Conversation sa preto rozhodli zistiť, prečo sa ľudia tejto zábavnej činnosti vzdávajú a miesto toho robia niečo iné. Až 40 % žien sa pravidelne vyhýba sexu. Najvýznamnejším problémom sa zdá byť zdravie.

Ľudia so srdečnými problémami majú obavy o infarkt pri sexe a často berú aj lieky. Napríklad, antidepresíva môžu znižovať libido a netreba zabúdať ani na potenciálnu bolesť pri sexe. Ďalším zdravotným problémom býva chronická bolesť, kdekoľvek. Sexu často bránia aj stavy metabolizmu ako obezita či nadváha. Ohľad treba brať aj na psychické zdravie. Mentálne poruchy, závislosti a poškodený spánok môžu od sexu odrádzať alebo ho úplne znemožniť. A na záver, nízky level testosterónu v mužoch a nízke levely dopamínu a serotonínu v oboch pohlaviach môžu tiež zohnať významnú rolu.

Zaujímavým psychologickým fenoménom je samota. Človek, ktorý je dlhšie mimo vzťahu, môže skutočný sex s opačným pohlavím začať nahrádzať pornografiou. Zdá sa to ako maličkosť, no pornografické filmy môžu ovplyvniť pohľad na skutočný sex, ktorý sa môže neskôr zdať ako menej atraktívny. Mnoho ľudí sa sexu nezúčastňuje kvôli hanbe či previnilosti. Posledným z významných faktorov je vek. Ľudia si často povedia, že sú na sex jednoducho príliš starí a časom pohlavný styk jednoducho vyškrtnú z ich životov.

Isto si si povšimol, že neatraktivita sexu pre ľudí poväčšine vychádza z minoritných psychických problémov a nevyrovnaností, ktoré by sa však rozhodne nemali podceňovať. Rozhovor o sexe môžeš kľudne zapojiť aj do prehliadky u tvojho lekára a môže to byť najmä užitočné vtedy, ak za minimom sexu stoja fyzické, a nie psychické, problémy.