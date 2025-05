Považuješ sa za skalného fanúšika? Dokáž to.

Sezóna 2024/25 je výnimočná hneď z dvoch dôvodov. V roku 2025 totiž Liga majstrov oslavuje svoje 70. výročie. Zároveň ide o prvú sezónu s novým švajčiarskym formátom, ktorý úplne zmenil podobu skupinovej fázy.

Patríš k skalným fanúšikom, ktorí nezmeškajú jediný zápas a najradšej si ho vychutnávajú s partiou kamošov? Alebo sa počas Ligy majstrov meníš na zanieteného trénera, ktorý z gauča komentuje každé stretnutie?

Nech už patríš do ktorejkoľvek skupiny fanúšikov, iste budeš súhlasiť, že futbal sa najlepšie sleduje v spoločnosti rovnako naladených kamošov a pri dobrom pive. Značka Heineken to vie tiež, a preto oslavuje túto atmosféru s posolstvom „Cheers to the Real Hardcore Fans.“

Skráť si čakanie na najbližší zápas a otestuj svoje znalosti o najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži. A pri ďalšom zápase si nezabudni vylepšiť atmosféru s vychladeným pivom Heineken.