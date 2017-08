V popradskom akvaparku sa kúpala zahalená žena. Slovenským vlastencom však nevadí islam, no hygiena, ktorú vraj plaveckým oblečením porušuje

Slovenský internet má novú kauzičku a nám je zasa do plaču. Slováci sú schopní voči iným kultúram a národnostiam vyprodukovať priam obdivuhodné množstvo nenávisti a najnovšie si to schytala moslimka v popradskom AquaCity. Nikomu však naoko nevadilo, že je žena inej kultúry. Praví slovenskí vlastenci z pozoruhodnej facebookovej stránky Hrdí vlastenci, hrdí Slováci, sa totiž rozhodli ubrániť svoju krajinu pred nesmiernym náporom multikulturalizmu nevídanou výhovorkou. Problémom má byť hygiena: "To, čo sme ešte pred nedávnom videli len na fotkách zo západnej Európy, máme už aj v Poprade. Ďakujeme, vy politickí zm**i. Takáto hygiena v čiernych handrách a v 30 stupňových teplotách je určite v poriadku. Zbohom Aquacity, nikdy viac."

Okrem toho, že zámienka na zaútočenie presahuje všetky medze bizarnosti, oblečenie pani je úplne v poriadku. Pre portál fici.sme.sk sa akvapark vyjadril, že do vody je možné vojsť len s vhodným plaveckým odevom. Moslimka však spĺňala všetky štandardy. A navyše, bavlnené oblečenie nie je zakázané predovšetkým kvôli hygiene, no najmä kvôli tomu, že sa v ňom dá ľahko utopiť. Ako sme ťa v marci varovali, podľa kanadskej štúdie sa nachádza v menších bazénoch aj tridsať litrov moču. No bavlnené plavky sú tou pravou spoločenskou hrozbou.