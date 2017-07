Tenax od TKX sa konečne objavuje aj na Youtube. Skladba roka dostáva lyric video a vysvetlenie k názvu

Album Z východnej Európy na strechu sveta je už niekoľko týždňov vonku a podľa očakávaní sa teší veľkej obľube. Pochopiteľne, na svoje si prišli primárne staršie ročníky vyrastajúce ešte na starších projektoch TKX, no zároveň máme možnosť sledovať, ako aj tí mladší postupne zisťujú, že ten naozajstný rap môže mať mnoho podôb a toto je jedna z nich. Teslov nenapodobiteľný prejav a viac než autentické texty už snáď ani riešiť nemusíme. V spojení s atmosférickými hudbami od HAARPa (aj Dalyba) sa mu podarilo vytvoriť projekt, ktorý bude v ušiach náročného slovenského rapového publika rezonovať ešte veľmi dlho.

Album si zatiaľ mali možnosť vypočuť len tí, ktorí si ho zakúpili v online predaji, prípadne využívajú streamovacie služby ako iTunes a Spotify, čím Tesla zaručil pre fanúšikov akúsi exkluzivitu. Dnes sa však na youtube dostáva ďalšia skladba a tentokrát ide o suverénne najsvetlejší bod albumu, čo sme patrične ocenili aj v rebríčku najlepších slovenských rapových skladieb za prvú polovicu roka 2017.

Konečne zároveň dostávame aj vysvetlenie k samotnému titulu Tenax. "Tenax je klub vo Florencii v Taliansku, a to dievča, pri ktorom ten trek celý skončil, ho malo vytetované na stehne. Z tej jej kérky som pochopil, že bude asi resident dancer v tom klube, čiže bude resident dancer aj v Pachy (klub na Ibize), z čoho som dedukoval, že som v tom klube v tú noc bol. A začal som si celú mozaiku skladať dokopy", opisuje sám Tesla. Viac o samotnom albume sa dozvieš aj z nášho ešte čerstvého rozhovoru a teraz už samotná skladba. V jej závere mimochodom nájdete aj bonus v podobe dialógu so spomínanou slečnou. Žiaľ, celý prebieha v španielčine, a tak budeme radi, ked nám ho niekto znalý do komentárov aspoň v krátkosti interpretuje.