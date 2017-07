Ľudia ju urážajú, no ona si bradu oholiť nechce. Svojrázna Alma tvrdí, že by si mal každý zachovať vlastnú identitu

Takmer každý z nás sa prispôsobuje dobe a snaží sa byť príťažlivým pre ostatných ľudí, no to je pre 24-ročnú fotografku z New Yorku Almu Torres úplne nemysliteľné. Tá sa môže hrdiť poriadnou bradou a tú si vôbec neplánuje oholiť. Miesto toho si okolo nej postavila svoj instagramový účet a stala sa internetovou celebritou. Sú za tým samozrejme feministické pohnútky. Podľa Almy sú dnešné ženy priveľmi ovplyvňované rýchlym tokom doby, ktorému sa musia prispôsobovať. Svet má vraj o ženách vytvorené ideály a tá, ktorá ich nespĺňa, akoby nepatrila na túto planétu. Alma Torres sa však voči tomuto rozhodla bojovať, a to práve pomocou jej netradičného ochlpenia,

To získala "vďaka" syndrómu polycistických ovárií (PCOS). Táto hormonálna porucha môže v krajných spôsoboch priniesť aj neplodnosť a časti hormonálneho systému nepracujú tak, ako by mali. To môže ústiť k vyššej hmotnosti, k problémom s menštruáciou či s pohlavnými znakmi a bohužiaľ, syndróm nie je liečiteľný.

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Júl 5, 2017 o 12:18 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Jún 28, 2017 o 7:58 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Máj 26, 2017 o 7:30 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Máj 6, 2017 o 7:06 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Apr 30, 2017 o 6:16 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa - Big Girls Do It Better (@bebeardiful_x), Apr 20, 2017 o 5:41 PDT