Stalkovanie cudzích ľudí na Facebooku je opäť o čosi nebezpečnejšie. Nechtiac im môžeš zamávať

Sociálna sieť Facebook už niekoľko rokov rada experimentuje s funkciami na svojej stránke, ktoré v rámci testovacej fázy často sprístupní pre mnohých ľudí a potom zisťuje, ako na vylepšenia užívatelia reagujú. Inžinieri z kalifornskej centrály sa pri najnovšom doplnku zrejme trochu prerátali, pretože vymysleli na prvý pohľad jednoduchú funkciu „Hello“, ktorá sa objaví pri kliknutí na užívateľov profil. Je veľmi podobná ako funkcia "Šťuchnutie", ale predsa len o čosi rozdielna. Ak si chceš obzrieť niekoho fotografie a prípadne si daného človeka rovno pridať medzi priateľov, alebo ho v tom horšom prípade spomedzi priateľov nenápadne vyhodiť, s funkciou „Hello“ sa ti môže stať, že trafíš o jedno tlačidlo vedľa a tvoja sociálna nočná mora sa môže začať.

Pri vymazávaní starých priateľov, s ktorými už nekomunikuješ, im kvôli jedinému chybnému kliknutiu odošleš mávajúcu ruku ako pozdrav, čo nie je práve najlepší spôsob, ako sa niekomu pripomenúť, keď ho chceš zo svojho života vymazať. V ďalšom nepríjemnom prípade by sa ti to mohlo stať pri obdivovaní profilu peknej baby či sympatického muža, ktorého si zazrela v klube a vypátrala na Facebooku. Ak si aj chcela zostať v anonymite a len sa pokochať fotografiami, pri nemotornom kliku mu môžeš odoslať srdečný pozdrav a stalkovanie je už potom trochu neefektívne a hlavne prezradené. Uvidíme, či Facebook funkciu „Hello“ bude presadzovať v budúcnosti celoplošne, ale zatiaľ sa zdá, že ľudia nie sú nadšení.

Just went to add someone on Facebook and pressed the hello thing instead, away to top ma sell