Cestu aj autá pokryli úhory a sliz. Scénu ako zo sci-fi filmu spôsobilo prevrátenie nákladného auta prevážajúceho slizké živočíchy

Na jednej z ciest v americkom štáte Oregon sa pred pár hodinami stala zrejme najbizarnejšia dopravná nehoda za posledné obdobie. Vodič nákladného auta Salvatore J. Tragale prevážal v 13 nádobách úhory s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 tony a nanešťastie nedokázal zabrzdiť svoje vozidlo, keď si pred sebou všimol vznikajúcu kolónu. Práce na ceste spôsobili, že autá spomaľovali a potom ostali trčať v kolóne, ku ktorej koncu sa Salvatore blížil príliš vysokou rýchlosťou, a tak prudko strhol volant.

Jeho nákladné auto manéver nezvládlo a skončilo na bočnej strane, čo spôsobilo, že viaceré nádoby tlak nevydržali a spoločne so svojimi slizkými živočíšnymi obyvateľmi sa porozbíjali a porozlievali po celej ceste. Nečakaný manéver nákladného auta potom spôsobil ďalšie menej vážne nehody, keď do seba vrazilo ešte päť áut, ktoré nedokázali dobrzdiť, avšak väčším problémom pre mnohých vodičov bol sliz povaľujúci sa všade navôkol. Sliz pokrýval nielen cestu, ale aj niekoľko z havarovaných áut a ak by človek nevedel, čo sa tam práve stalo, pokojne by si mohol myslieť, že sa na ceste natáča najnovší sci-fi film o slizkých mimozemšťanoch. O život tak prišla hromada úhorov smerujúcich do Južnej Kórey, kde mali skončiť na tanieroch ako miestna špecialita.

NBD - just EEL SLIME on Oregon's Hwy 101 after truck overturned. No humans hurt: https://t.co/ZYO3w3ulIE via @DepoeBayFire @ORstatepolice pic.twitter.com/mrBjhvfD7k — KING 5 News (@KING5Seattle) 13. července 2017