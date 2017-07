Jaguar opäť rozširuje portfólio o úplnú novinku. Štýlový E-Pace pritom odhaľuje rekordným preletom

Ďalšia novinka, ďalší rekord. Tak by sme mohli charakterizovať príchod druhého SUV do portfólia značky Jaguar, keďže nový E-Pace sa predstavil opäť prostredníctvom zápisu do knihy rekordov. Počas rekordného preletu tak britská automobilka upriamila pozornosť na svojho nového zástupcu v kompaktnom segmente športovo-úžitkových vozidiel. E-Pace ide ruka v ruke so súčasným dizajnom značky, tentokrát sme ale svedkami značne kompaktnejších tvarov. SUV s dĺžkou len 4395 milimetrov totiž zaujme nielen svojím dravým dizajnom, ale aj mimoriadne krátkymi prevismi. Za estetickým návrhom stojí Ian Callum, pričom automobilka sa netají tým, že svoj nový počin testovala od Afriky, Číny, cez Blízky východ až po Nardo a Nürburgring. Väčšia karosérie je pritom vyrobená z hliníka, prítomná je však aj horčíková zliatina. Súčasťou štandardnej výbavy je 10" displej infotainmentu, ale aj full-LED svetlá, za príplatok je napokon po ruke technológia Matrix či 12,3" digitálne budíky. O plejáde asistentov netreba pochybovať, spomeniem tak napríklad sledovanie mŕtvych uhloch, udržovanie jazdného pruhu, núdzové brzdenie, stereo-kameru detekujúcu chodcov (pod kapotou sa dokonca ukrýva airbag pre chodcov), čítanie značiek, vo výbave sa ale objavuje aj head-up displej či wifi hotspot so 4G pripojením.

Vyzývavá predná maska za sebou skrýva výhradne naprieč umiestnené preplňované štvorvalce z rodiny Ingenium. Benzínové motory zastupujú dve výkonnostné verzie - 183 kW / 250 k a napokon až 221 kW / 300 koní, s ktorou E-Pace akceleruje na stovku za 6,4 sekundy. Turbodieselová paleta počíta dokonca s trojicou variantov - 110 kW / 150 k, 132 kW / 180 k a 177 kW / 240 koní. Štandardom je pohon predných kolies, za príplatok však nechýba pohon všetkých štyroch kolies so systémom s elektronickým rozdeľovaním krútiaceho momentu na každé koleso osobitne. Prevodovky sú dve - 6-stupňový manuál a automatická prevodovka od ZF s až 9 stupňami. Adaptívny podvozok je možné nastaviť v režimoch Normal, Dynamic, Eco a Rain, Ice & Snow. Pre úplnosť dodám, že batožinový priestor má 577 litrov, o obutie sa starajú 17 až 21" disky, pričom novinka sa na trhu objaví budúci rok.

