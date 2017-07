Aj na Slovensku máme prenádherné cesty. Kam sa vydať prevetrať auto a zároveň si užiť fantastickú jazdu?

Slovensko je nepochybne nádhernou krajinou, no to sa neviaže len na starobylé hrady, dychberúce prírodné pamiatky či nádherné a majestátne hory. Krása našej krajiny sa nachádza všade okolo nás a dá sa jej hojne užiť aj mimo toho, aby si chodil medzi davy ľudí na preplnené miesta. Možno si už počul o Manínskej tiesňave či o mieste neďaleko obce Hodruša-Hámre. Cez ne prechádza asfaltka, po ktorej ísť autom je skutočná radosť a aj keď sme ti už článok s piatimi nádhernými slovenskými cestami priniesli, bola by veľká škoda, ak by sa vďaka nemu zabudlo aj na ďalšie klenoty nášho prenádherného Slovenska.

Nová Bystrica - Oravská Lesná

Keď sa vydáš z Vychylovky, legendárnej časti rozsiahlej Novej Bystrice a budeš pokračovať po ceste 520A/2036 smerom na sever, prídeš do rovnako známej Oravskej Lesnej. Cestou však narazíš na dlhý viadukt ponúkajúci úchvatný výhľad na okolité pohoria. To však oddeľuje rozsiahla kotlina, na ktorú uprieť pohľad je skutočným potešením pre oči. Viadukt je natoľko dlhý, že si ho užiješ niekoľko desiatok sekúnd a navyše, atraktívne sú aj okolité cesty.

Vršatské Podhradie

Na severozápade Slovenska neďaleko Ilavy a Dubnice nad Váhom, len pár kilometrov od hraníc s Českou republikou, leží čarovná dedinka s názvom Vršatské Podhradie. Smerom na severozápad od tejto obce sa nachádza čarovný minipriesmyk a ešte pred ním ťa čaká krásny výhľad na blízku kotlinu. Cesta 1923 sa však vinie aj okolími Vršatských bradiel, rozsiahleho skalného masívu ako z iného sveta.

Pezinská Baba

Stúpanie na Pezinskú Babu cestou 503 je mimoriadne obľúbené pretekármi do kopca, pokiaľ sa neopravujú cesty. Príjemná cesta medzi Pernekom a Pezinkom je však často aj veľmi zdĺhavá, najmä kvôli návalu neskúsených (a mimoriadne pomalých) vodičov. Dnes už sú všetky serpentíny i väčšina ostatných ciest na Pezinskej Babe označené vodorovným značením, no ešte pred pár rokmi tomu tak nebolo a aj cesty boli poriadne rozdrvené.

Krásnohorské Podhradie - Úhorná

Zo západu Slovenska sa presuňme do okolia Rožňavy, kde nás čaká úsek cesty 549 medzi Krásnohorským Podhradím a obcou Úhorná. Čakal by si, že cesta s takto vysokým číslom bude v dobrom stave, nuž, na niektorých miestach prerastá asfaltom aj burina a cesta je veľmi rozbitá, často až na kúsky kameňa. Veľkú vinu na tom nesú kamióny, ktorých vodiči sa vydávajú dlhšou a užšou cestou cez pokojné dedinky, aby sa vyhli spoplatnenému úseku cez Sorošku. Často tak vznikajú aj dvojhodinové kolóny, vďaka ktorým si bude vychutnať tento úsek omnoho ťažšie.

Horský priechod Huty

Aj napriek názvu nejde ani tak o horský priechod, ako skôr o agonický zostup zo Zuberca k Liptovskej Mare. Priechod jeho kilometrami spája Kysuce a Oravu a sviatoční vodiči sú na ňom často poriadne vydesení, a to najmä v zime. Aj napriek pomerne solídnej údržbe sa stane, že je celý úsek poriadne zľadovatelý. Známou vlastnosťou cesty 584 je však fakt, že počas celého zostupu máš pred sebou ako na dlani kotlinu západného Liptova a už sa zdá, že si konečne z tej hory von, no v tom sa zrazu zjaví ďalší ohyb zaberajúci aspoň štyri minúty jazdy. Po polhodine zimnej fujavice to však už prestáva byť sranda. Človek si často ani nevychutná výhľady, ani cesty v prekvapivo dobrom stave a miesto toho len v zúfalstve šoféruje do Liptovských Matiašoviec.

A aký úsek máš v obľube ty? Neváhaj nám to napísať do komentárov!