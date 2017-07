Zaujímavé fotografie, na ktoré sa musíš pozrieť aspoň dvakrát, aby si pochopil, čo sa na nich nachádza. Ilúzie človeku vedia pomotať hlavu

Naša planéta vie človeku zamotať hlavu tak, že si v jednej chvíli presne uvedomuje, čo robí a v druhej je zase úplne stratený. Najrôznejšie miesta, oblasti aj predmety dokážu vytvoriť vydarené ilúzie bez toho, aby do nich človek musel akokoľvek zasahovať, a tak nasledujúce fotografie zrejme budeš musieť obhliadnuť minimálne dvakrát na to, aby si prišiel na to, čo vlastne zobrazujú. V prvej sekunde si síce môžeš pomyslieť, že sa pozeráš na panorámu veľkomesta, ale v skutočnosti je to len šikovne zachytený cintorín a rovnako to platí aj o opále, ktorý v sebe ukrýva oblačnú oblohu, aj keď to tak v realite ani zďaleka nie je.

