Zubařské zákroky by nám v budoucnu mohla zpříjemnit virtuální realita. Vrtání zubů už nemusí být čirým hororem

Všichni se bojíme zubařů. A kdo ne, tak kecá. Prsty křečovitě zaražené do koženého křesla, oslnivé světlo, které nám pravděpodobně každou chvíli vypálí díru do hlavy a nervy drásající zvuk zubařské vrtačky nás ve snech pronásledují ještě dlouho po návštěvě zubní ordinace. Není to zkrátka místo, kam by člověk chodil rád.

Dobrou zprávou tedy je, že toto vše už možná brzy bude minulostí. Ve Velké Británii dal vědecký tým složený z lékařů, psychologů a techniků hlavy dohromady a zanedlouho přišli s důmyslným řešením, které je jako vystřižené z devadesátkového sci-fi filmu. Virtuální realita. Přístroj, jenž nás přenese na nějaké krásné a klidné místo, prý dokáže odpoutat pacientovu pozornost od bolesti natolik, že není ani třeba využívat tlumící medikamenty.

Dle výsledků studie, která vyšla v odborném časopise Environment & Behaviour, byla pacientům v experimentální zubařské ordinaci v Devonu poskytnuta helma pro virtuální realitu. Ti, kteří se během vrtání zubního kazu nebo výměny plomby procházeli v lese nebo podél mořského pobřeží, měli po zákroku daleko lepší pocit a cítili méně bolesti. Je zajímavé, že ti, kteří si zvolili virtuální procházku po městě, neměli takové pozitivní hodnocení. Je tedy zřejmé, že vlastně ani nejde tolik o samotný prostředek virtuální reality, jako o naše vlastní vnímání a nejrůznější psychologické procesy. I tak ale tato technologie může fungovat jako báječný prostředek v nás tyto uklidňující vjemy vyvolat a alespoň trochu zpříjemnit nepříjemné. Vědci v současnosti budou virtuální realitu testovat i u jiných lékařských zákroků, při kterých potřebují, aby byl pacient klidný a při vědomí. A nám nezbývá nic jiného než doufat, že se to co nejdříve dostane i k nám.