Vlajková loď z Ingolstadtu sa začína pomaly, ale isto odhaľovať. Vďaka filmu ju pritom spoznáme v predstihu

Najočakávanejšie Audi tohto roka spoznáme už za niekoľko dní a my sme opäť o krôčik bližšie k tomu, čo nám nemecká prémiová automobilka ukáže. Veľkolepé odhalenie nového modelu A8 je síce naplánované na 11. júla v Barcelone, ako už však vieme, Audi už nejaký ten rôčik spolupracuje s filmovým štúdiom Marvel, a preto si neraz jednotlivé novinky strihnú premiéru v predstihu. Inak tomu nebude ani tentokrát, nakoľko luxusná limuzína si zahrá vo filme Spider-Man: Homecoming, ktorého slávnostná premiéra sa odohrá už 28. júna. Pochopiteľne, chýbať teda nebude ani nová A8-čka, navyše, jej jednotlivé detaily spoznávame uplynulé dni priebežne. Môže za to nielen hŕstka teaserov zo strany automobilky, ale aj samotné filmové štúdio, ktoré vypúšťa do sveta niekoľko upútaviek, kde novú generáciu á-osmičky viac či menej vidno.

Všimnúť si pritom môžeme ako-taký tvar úplne novej palubnej dosky, ale aj futuristický dizajn digitálnych budíkov. Okrem toho, ako naznačujú krátke videá, veľkú pozornosť značka upriami do úplne novej technológie, ktorú pomenovali ako Audi AI. V konečnom dôsledku ide o (polo)-autonómne riadenie (stále len v úrovni SAE 3), kedy môže vodič na niekoľko sekúnd pustiť ruky z volantu. Automobilka medzičasom dokonca spustila aj osobitný web, kde navnaďuje na chystaný event a zároveň začína načŕtať hlavné fíčurky novinky. Vieme tak už to, ako budú vyzerať predné, pochopiteľne plne LED-kové svetlá, spoznávame hlavnú siluetu karosérie, ale aj zadné svetlá, ktoré bude spájať tenký pás. Ako sme vás pritom informovali už dávnejšie, už teraz vieme aj to, že novinka bude o čosi ťažšia, dostane totiž väčšiu panoramatickú strechu, 48-voltový elektrický obvod ale aj lithium-ionové batérie. Viac sa dozvieme v priebehu niekoľkých dní.

