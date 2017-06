Grindadráp: Rituál na Faerských ostrovoch, počas ktorého padnú za obeť desiatky veľrýb a žralokov

Neraz sme svedkami toho, že na našej planéte sa dejú nevysvetliteľné veci, no tentokrát nemáme na mysli našu malú republiku. Na Faerských ostrovoch napríklad už roky bezdôvodne v tomto období pravidelne zabíjajú obrovské množstvo morských cicavcov len tak, lebo si na to jednoducho zvykli. Ide o rituál s názvom Grindadráp, ktorý spočíva v naháňaní veľrýb a delfínov do plytkej zátoky, kde sa im následne rybári snažia poškodiť miechu, aby smrť nastala čo najrýchlejšie. V tomto prípade sa počítadlo zastavilo na približne 160 bezdôvodne usmrtených jedincoch a celé toto "divadlo" trvalo len niečo viac ako hodinu a pol.

Internet teraz zaplavujú šokujúce fotografie krvavého pobrežia, čo však očividne domácim nerobí žiadne vrásky. Obyvatelia ostrova a miestne komunity si následne rozdelia mäso a nepolemizuje sa o tom, či by sa zaobišli aj bez bizarného rituálu. Zakročiť sa pochopiteľne snažia aj ochranári zvierat a aktivisti, zatiaľ však neprišla žiadna zmena a s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude Grindadráp opakovať aj o dvanásť mesiacov.

