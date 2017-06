Automatizované dvere Tesly spôsobili nehodu. Systém si pomýlil prichádzajúcu električku s vodičom

Tesla Model X je známy nielen svojím pokrokovým elektrickým pohonom či plejádou asistenčných systémov, ale aj špeciálne fungujúcimi dverami. Áno, osobitnú pozornosť si zaslúžia najmä tie zadné, teda takzvané Falcon Wings dvere, ktoré sa vyklápajú smerom dohora, a to plne automatizovane bez fyzického zásahu posádky. Obdobným systémom však disponuje aj predná dvojica dverí, i keď tá sa už otvára konvenčným spôsobom. Podstatou však je, že Tesla predné dvere vybavila systémom, ktorého úlohou je privítať vodiča a otvoriť mu dvere skôr, ako siahne na kľučku (respektíve po jej dotknutí, vzhľadom podľa patričného nastavenia).

Komfortná funkcia dverí však ukázala aj svoju negatívnu vlastnosť, a to spôsobiť nedopatrením dopravnú nehodu. Svet totiž v uplynulých dňoch obletela informácia o relatívne kurióznej situácii v Nórsku, kde systém zle vyhodnotil situáciu a algoritmus sa rozhodol namiesto vodičovi otvoriť dvere prichádzajúcej električke. Stalo sa tak, keď vodič stál za elektromobilom s otvoreným kufrom (pravdepodobne si tak niečo vyberal/odkladal), zatiaľ čo z vodičovej strany prechádzala okolo električka. Práve jej Tesla doslova otvorila dvere do trasy, čím došlo ku kolízii. Našťastie, nikomu sa nič nestalo a v konečnom dôsledku si to odniesli viac-menej len samotné dvere. Monitorovanie okolia a hlavne prekážok tak zjavne v Tesle nefunguje úplne stopercentne, je teda zrejmé, že akési zlepšenie prinesú neskoršie aktualizácie.

