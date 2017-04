Takto vyzerá mimoriadne atraktívny elektromobil od Škody, problém mu nerobí ani autonómna jazda

Upútavkám je koniec a my po niekoľkých týždňoch oficiálnou cestou spoznávame pre automobilku Škoda veľmi dôležitý koncept. Niekdajší Vision D, Vision C a posledný Vision S po dnešnom dni rozširuje Vision E predstavený v Šanghaji, teda prvý elektromobil značky z Česka. Ako už neraz v našich predošlých článkoch odznelo, ide o predobraz budúceho SUV-kupé, teda Kodiaq v štýlovejšom variante. To, že ide o štúdiu potvrdzujú najmä predné partie s futuristicky navrhnutými svetlami. I zadné svetlomety sa pýšia vskutku svojským vyhotovením, je preto jasné, že v sériovej podobe budú tieto detaily o čosi umiernenejšie. Hlavné proporcie a tvar karosérie vrátane strechy je však prakticky zhodný s produkčným modelom, ktorý by nemal na seba dlho čakať. Kodiaq Coupé bude teda chcieť zaujať najmä svojimi atraktívnymi krivkami, čo sa dalo čakať, keďže tvary tohto druhu sú jednoducho trendy. Pokiaľ hovoríme futuristických detailoch, tie zhmotňuje predovšetkým interiér.

Palubovka so značne horizontálnym členením sa nesie v minimalistickom duchu plnom českého kryštálu. Samozrejme, jej gro tvoria rozmerné displeje. Pred prednou posádkou sa tak rozprestierajú obrazovky prakticky cez celú šírku palubnej dosky, ovládanie pritom prebieha buď pomocou dotykov alebo za pomoci ovládacieho modulu, ktorým disponuje každý člen posádky. Multimediálne prostredie interiéru sa spolieha na ďalšie menšie obrazovky a dotykové plochy nielen v stredových opierkach, ale aj na lakťových opierkach integrovaných v dverách. Vnútrajšok je v 4-miestnom rozložení, v sériovke to ale od Škody čakať nemôžme. Luxusnejší punc interiéru následne dotvára početné náladové osvetlenie, ktoré počíta až s desiatimi odtieňmi a umiestnením v oblastí podlahy, dverí, hlavových opierok a samotnej palubovky. Čerešničkou na torte je napokon len 2-ramenný volant zrezaný ako zdola tak aj zhora.

Vision E je postavený na špecifickej platforme MEB, teda podvozkovej platforme pre výhradne elektrické automobily. I keď by ste to možno nepovedali, tento variant má až o 6 centimetrov dlhší rázvor ako klasický Kodiaq so 7-miestnym interiérom. O pohon sa stará dvojica elektromotorov s kombinovaným výkonom až 225 kW / 306 koní, čím ide aj o jednu z vôbec najsilnejších škodoviek všetkých čias. Poháňané sú pritom obe nápravy, veľkosť akumulátorov nepoznáme, ich dobitie na 80 percent by malo ale prebehnúť len za 30 minút, pričom dojazd má predstavovať až 500 kilometrov na jedno nabitie. Maximálna rýchlosť je protom 180 km/h. Spomenúť treba aj schopnosť autonómneho riadenia, a to na úrovni, kedy sa vozidlo dokáže bez vodiča pohybovať v kolónach, na diaľnici, vie predbiehať či hľadať parkovacie miesta a do nich následne zaparkovať, respektíve vyparkovať. Celý systém funguje na báze radarov a laserových senzorov. Obdobné zručnosti by mala vedieť aj sériovka, no a ani samotný pohon neostane len v rovine konceptu. Už budúci rok sa dočkáme prvej plug-in hybridnej verzie od škodovky, ktorú uvidíme v Superbe, do roku 2025 bude napokon Škoda počítať s minimálne piatimi elektromobilmi v portfóliu.

