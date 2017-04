Hannah si vyrobila špeciálny ústny doplnok, aby vylepšila orálny sex. Vďaka nemu vraj muži objavia sexuálnu revolúciu, aká tu ešte nebola

Svet sexuálnych zážitkov je príliš rozmanitý na to, aby ho človek za život dokázal preskúmať úplne celý, a tak sa umelec a zubár v jednom Kuang-Yi Ku rozhodol po vyštudovaní medicíny pustiť do práce na čomsi, čo tu ešte nebolo. Vo svojom štúdiu zistil, že ľudia sa ústami najčastejšie zaoberajú len v troch základných oblastiach, čiže estetickej, výslovnostnej a žuvacej, avšak naše ústa plnia ešte jednu dôležitú funkciu. Z času na čas sa dostanú do styku s ľudskými genitáliami a práve tento sexuálny akt chcel Kuang-Yi ešte o čosi vylepšiť. Založil preto projekt s názvom Fellatio Modification Project a začal s iniciatívou, pomocou ktorej chcel zlepšiť orálny sex rôznymi modifikáciami a úpravami, a reportérka Hannah Ewens z portálu Vice.com sa nedávno jednej takejto udalosti zúčastnila. Jej príncipom bolo vylepšiť orálny sex pomocou vytvorenia akejsi násady na horné zuby a Hannah sa do svojej novej úlohy pustila s radosťou.

Po príchode do laboratória jej do úst vtlačili formu, na základe ktorej jej potom vytvorili presný odliatok horných zubov, aby potom nemusela používať násadu vyrobenú pre niekoho iného. Keď sa potom konečne podarilo odliatok dokončiť, Hannah dostala za úlohu navrhnúť si jednotlivé súčasti budúcej násady tak, ako si myslí, že by to mohlo mužskému penisu najviac vyhovovať. Nakoniec sa rozhodla umiestniť na podnebie zubnej násady umiestniť tri výbežky s cieľom spríjemniť a maximalizovať stimuláciu pohlavného orgánu, avšak podľa Kuang-Yiho neexistujú hranice fantázie, takže každý účastník projektu si môže nadizajnovať čokoľvek, čo mu bude v ústach vyhovovať.

Po dokončení návrhu nasledovala úprava odliatku do konečnej podoby a Hannah už nezostávalo nič iné, ako si svoju novú násadu vopchať do úst a vyskúšať, ako sa jej nová hračka páči. Špeciálny sexuálny doplnok sa vraj v budúcnosti stane tým, čo spustí novú sexuálnu revolúciu, pretože virtuálna realita nie je hudbou budúcnosti, ale práve zlepšovanie stimulácie. Kuang-Yi dokonca pracuje aj na doplnku, vďaka ktorému by sa ľudia pri orálnom sexe nemuseli báť prenášania pohlavných chorôb a dostal už aj nápad operačne predĺžiť sánku, aby sa človeku do úst vošiel celý pohlavný orgán. Je pravdou, že niektoré jeho nápady sú možno až príliš progresívne, ale ak nájde dostatok záujemcov, potom môže jeho revolúcia započať.