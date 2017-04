Láska má svoje krásne, ale aj temnejšie stránky. V emotívnych ilustráciách možno nájdeš aj to, čo charakterizuje práve tvoj vzťah

Ilustrácie vedia niekedy najlepšie vyjadriť to, čo človek cíti a čo sa mu preháňa mysľou. Najkrajšie obrázky sa dajú nepochybne vytvárať o láske či vzťahoch a pred tromi rokmi si to uvedomila aj talentovaná thajská umelkyňa Tuna Dunn. Po prvotných nákresoch sa pustila do vytvárania celej série ilustrácií zameraných nielen na to krásne, čo nám láska prináša, ale aj na jej temnejšiu stránku a ťažké životné situácie, keď nám ide prasknúť srdce a najradšej by sme skončili v niekoho objatí. Thajčanka Tuna zatiaľ na medzinárodnom poli nenazbierala až také veľké množstvo fanúšikov, pretože sa doteraz sústredila najmä na svoju rodnú krajinu, lenže v poslednej dobe ju začínajú objavovať aj zahraniční fanúšikovia a po tom, čo sa objavila napríklad na portále BoredPanda sa jej fanúšikovská základňa ešte rozrastie.

