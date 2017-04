Najstarší pornoherec na svete má 82 rokov a výdrž lepšiu ako mnohí mladíci. Pripisuje ju svojmu obľúbenému jedlu či slušnému chovaniu

Väčšina ľudí pozerá pornografické filmy kvôli tomu, aby v nich našli dostatočnú inšpiráciu, alebo sa jednoducho zabavili počas dlhej chvíľky, ale existujú aj milióny dobrodružnejších divákov, ktorí neváhajú preskúmať akúkoľvek kategóriu. Jednými z nich sú určite aj kategórie zamerané na starších ľudí, a tak sa dnes už 82-ročný pornoherec Shigeo Tokuda neustále teší vysokej popularite. Pravdepodobne najstarší aktívny pornoherec sa pritom do erotického biznisu nedostal ešte za mladých čias, pretože sa narodil ešte v časoch, keď ľudia nemali ku pornografii ľahký prístup. Aktívny Japonec začal svoju pracovnú kariéru v oblasti hazardu a až zmena povolania v roku 1974 mu neskôr otvorila brány do pornografického biznisu, keďže ako zamestnanec cestovnej kancelárie si na jednej služobnej ceste pustil porno film a ten ho zaujal natoľko, že sa porno rozhodol preskúmať bližšie. Napokon sa stretol s režisérom Henrym Tsukamotom a od neho dostal odporúčanie, aby to v pornografii skúsil, aj keď bol už v pokročilom veku.

Svoj prvý film úspešne dokončil v roku 2004, takže sa v pornografickom priemysle pohybuje už 13 rokov a za ten čas si vybudoval vynikajúcu povesť. Spočiatku mnohí režiséri pochybovali, že sedemdesiatnik bude schopný čosi schopné natočiť, pretože si mysleli, že Shigeo už jednoducho nebude mať výdrž ani silu, avšak opak sa ukázal byť pravdou. Shigeo síce najskôr zvládal viacero natáčaní do týždňa, ale dnes sa sústreďuje skôr na dlhodobejšie projekty a využíva svoju výdrž na jednom mieste. Tajomstvom jeho veľkého sexuálneho libida aj vo veku 82 rokov podľa neho spočíva v tom, že si takmer každý deň dopraje surové vajcia, ktoré najviac miluje na ryži a toto jedlo by nevymenil snáď za nič. Okrem toho si udržiava vysokú úroveň aj pred a počas natáčania, takže sa o svoje herecké partnerky zaujíma a vždy sa s nimi snaží nadviazať inteligentnú konverzáciu ešte pred zapnutím kamier, takže si na seba môžu aspoň trošku zvyknúť. Pornografický veterán ešte neplánuje odchod na permanentný dôchodok a ak by si sa od neho chcel čosi priučiť, zrejme vieš, kde ho podľa mena treba hľadať.