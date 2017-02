Včerejší epizoda Ano, šéfe! byla skvostnou přehlídkou českého bizáru. Podívej se na nejlepší záběry

Dechberoucí Wrecking Ball od vesnické děvy a plný podnik lidí, co „mají stejný názor“. Včerejší premiéra dalšího dílu nové série populárního Ano, šéfe! byla opět velkou podívanou. Motorest u silnice E442 poblíž Chomutova se stal destinací poslední bizarní výpravy Zdeňka Pohlreicha. Majitel, člen motorkářského gangu a bývalý vězeň (více o zlomovém zátahu na jeho podnik zde) se rozhodl, že bude lepší provozovat obyčejné restaurační zařízení namísto bordelu, kde mu dle jeho vlastních slov „někdo může podstrčit čtrnáctiletou holku, co vypadá na dvacet.“

Majitel Erich, silně se obávající o třetí světovou válku v důsledku muslimské invaze do našich luhů a hájů, v jednu chvíli nabídne samotnému Zdeňkovi spoluúčast na spanilé motorkářské jízdě „proti muslimům“, načež Zdeněk slušně odmítne, aby si k závěru dílu připravil menší překvapení. Video níže vystihuje pouze zlomek toho, co se v nabitém díle odehrává, a tak doporučujeme zhlédnout díl kompletní, a to v archivu Primy.