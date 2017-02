Poliaci zverejnili takmer 10-tisíc mien a fotografií dozorcov z koncentračného tábora v Osvienčime. Z ich očí srší prázdnota a zloba

Za druhej svetovej vojny sa po celej Európe odohrávali zverstvá, ktoré si dnes ani len nedokážeme predstaviť. Ak na chvíľku zabudneme na boje priamo na frontoch a zameriame sa na nacistické koncentračné a vyhladzovacie tábory, medzi tie najväčšie patril určite komplex táborov v poľskom Osvienčime. Aj keď sa toto miesto prirovnávané k peklu na Zemi nachádzalo na poľskom území, nacistický tábor a jeho myšlienky neboli priamo s Poliakmi ako národom nijak spojené, na čo sa svojou novou aktivitou snaží poukázať aj poľský Ústav národnej pamäti. Poľská inštitúcia na internete zverejnila rozsiahlu databázu obsahujúcu takmer 10-tisíc mien tých, ktorí slúžili v tábore v Osvienčime ako dozorcovia či velitelia. Drvivá väčšina zo zverejnených mien dokazuje, že v Osvienčime pracovali takmer výhradne Nemci a Ústav národnej pamäti dúfa, že zverejnenie tejto databázy umožní všetkým pochopiť, že Osvienčim nikdy nebol žiadny poľský vyhladzovací tábor.

V samotnej databáze, ktorú nájdeš na tomto odkaze, sa okrem mena nachádzajú aj základné informácie o konkrétnych osobách, ako napríklad miesto narodenia, národnosť a pri mnohých z nich aj fotografia. Poliaci veria, že vďaka novej databáze, ktorá je vraj prvá svojho druhu na celom svete, svet prestane vnímať Osvienčim ako poľský tábor len na základe geografickej lokality, ale pozrie sa na skutočné fakty. Databáza je pritom v aktuálnom období o to dôležitejšia, pretože sa v celej Európe v súčasnosti rozširujú extrémistické myšlienky a nájdu sa aj ľudia schopní spochybniť holokaust, ktorí možno konečne zmenia názor, keď sa pozrú pravde do očí. A to doslova, pretože oči niektorých dozorcov sú plné prázdnoty a zloby.

