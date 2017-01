Po Instagram Stories prídu aj Facebook Stories. Aplikácia modrej sociálnej siete dostane novú funkciu

Keďže mu nevyšla akvizícia populárnej mobilnej aplikácie Snapchat, Facebook sa teraz zo všetkých síl snaží, aby jej znepríjemnil život. Všetko to začalo príbehmi na Instagrame, ktorý už dlhšie patrí pod krídla najväčšej sociálnej siete, a potom prišiel na rad aj Messenger Day, alebo inými slovami funkcionalita z Messengeru opäť až nápadne pripomínajúca jednu z hlavných funkcií Snapchatu. Ani tu sa však snaha Facebooku vytvoriť konkurenčnú alternatívu nekončí. Nadchádzajúca softvérová aktualizácia, ktorá je tentokrát určená pre originálnu aplikáciu, čoskoro prinesie niečo veľmi, ale veľmi podobné.

Avizovaná novinka ponesie tradičný názov Facebook Stories a je v jednom z ranných štádií testovania, takže si ju zatiaľ neužijeme. Vo vrchnej časti aktualizovanej aplikácie pribudne miesto pre malé profilové fotky našich priateľov, ktoré nám budú indikovať, že niekto z nich počas posledných 24 hodín zverejnil zachytené zážitky v podobe fotiek alebo krátkych videí a my si ich teraz môžeme veselo pozrieť. Aj keď viac detailov momentálne nepoznáme, samotný princíp fungovania Stories by sme vraj mohli takmer vo všetkom prirovnať k Instagram Stories. Novinka dorazí do našich smartfónov niekedy počas nadchádzajúcich týždňov.