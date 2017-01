Potrebuje mladý Slovák v meste auto? Odpoveď je pomerne jednoznačná, má však svoje ale

Slovenská mentalita sa v priebehu posledných rokov dramaticky zmenila. Zo starých BMW sme presadli na mestské bicykle, kolu sme vymenili za vodu, igelitky za pletené tašky. Oveľa viac dbáme o životné prostredie, menej fajčíme a menej nám záleží na tom, čo si o nás druhí vlastne myslia. Prestali sme otáčať každý cent a už sme schopní priplatiť si za kvalitu, príp. príjemné prostredie a obsluhu. Začali sme dávať vyššie sprepitné. Jednoducho, nastupujúca generácia priniesla do Bratislavy a mnohých ďalších miest Slovenska nový druh kultúry, ktorá mení život v týchto lokalitách svojím vlastným spôsobom k lepšiemu.

Ešte sa pristavím pri fakte, že nás nezaujímajú názory iných. Kedysi sme boli tam, kde sú dnes myslením napr. niektoré balkánske krajiny. Z posledných peňazí, ktoré si mal, si si ako prvé kúpil auto. Pretože to bola prestíž. Chcel si sa ukázať a držať sa tyče v MHDčke bola jednoducho hanba. Dnes, keď sa toto myslenie zmenilo a rozumný človek v BMW už vie, že nie je o nič viac ako ten, ktorý sa tej tyče drží, prichádza na rad otázka, nakoľko je pre mladého mestského človeka potrebné auto vlastniť.

Áno, stále je tu kopec mladých, ktorí neváhajú vyhodiť posledný cent za starý Mercedes, aj to len preto, že je to Mercedes. Stále je tu dosť ľudí, ktorí považujú auto za najdôležitejšiu časť svojho života a kvôli imidžu sa neboja zainvestovať peniaze do rachotiny, ktorá najazdila stovky tisíc kilometrov. A stále je tu dosť aj takých, ktorí na to zaberú. Ktorí do toho auta nasadnú, lebo veď je to BMW a frajer sa to nedozvie. Celkovo však tento trend, ktorý v západných krajinách pomaly úplne zaniká, u nás výrazne upadá.

Na prvý pohľad je odpoveď pomerne jednoznačná. Čím väčšie mesto, tým hustejšia sieť MHD, tým väčšia zbytočnosť auto vlastniť. Ak k tomu pridáš pravidelné zápchy a nemožnosť v Bratislave zaparkovať, drahý benzín, výmenu oleja a v prípade lízingu aj stres zo splácania, vlastnenie auta je viac starosť ako radosť. Z ušetrených peňazí potom môžeš vyskúšať niečo vlastné rozbehnúť, podniknúť niekoľko mega výletov, možno aj cestu okolo sveta. Alebo si ušetriť a tieto peniaze odložiť na svoj budúci domov. Na občasné záťahy ťa do mesta zoberie Uber, Liftago či Hopin, ktorý vôbec nie sú drahí a nemusíš sa báť, že by si nejaký čudák naúčtoval 5-6 násobok taxy. Ak potrebuješ občas auto na väčšiu cestu, jeho požičanie zďaleka nie je také drahé, ako si mnohí myslia. Priemerné auto ťa na víkend vyjde 50 eur, keď sa na to ešte zložíte viacerí, je to ako za babku. Keď si všetky tieto náklady (= taxislužby + mestská + občasné požičanie) porovnáš s nákladmi na svoje auto, zistíš, že v porovnaní s kúpou šetríš stovky až tisíce eur. A to k nám má snaď v najbližších rokoch namierené aj zahraničný startup Zipcar, čo je niečo ako Airbnb pre autá.

Napriek tomu, že na Slovensku si hlavne v mestách osvovujeme akýsi "anti-car movement", treba dodať, že sú scenáre, pri ktorých je napriek všetkému spomenutému kúpa auta dobrým riešením:

- základným predpokladom pre všetky ďalšie body je, aby ťa kúpa auta nezruinovala a mal si stále na účte dostatočnú rezervu, ideálne je auto rovno kúpiť a neriešiť lízing, prípadne ho kúpiť na tretinky/štvrtinky/pätinky, kedy nepreplatíš ani euro. Autá už nie sú ako v minulosti, keď ti tachometer ukázal 150-tisíc najazdených kilometrov a vozidlo sa automaticky rozpadlo. Dnešné autá sú podstatne odolnejšie, a preto je jazdenka ešte lepšou voľbou, než kedykoľvek v minulosti. Môžeš namietať, že to tak nie je a istým spôsobom máš pravdu. Mnohé autá, to je dnes samý plast a ak havaruješ, čakajú ťa roky problémov so servismi. Pod kapotou sa však zvyčajne skrýva podstatne vyššia spoľahlivosť než v minulosti. Ak si dáš teda pozor a o auto sa budeš dobre starať, odmení ťa tisícami kilometrov navyše. Ale to je samozrejmosť.

- ak jazdíš autom skoro denne mimo mesta, príp. si z dediny. Žiť na dedine je v otázke dopravy riadne obmedzujúce a osobne by som v takomto prípade s kúpou auta neváhal.

- ak je to tvoje hobby. Tu nie je o čom, ak ťa to proste baví, tak si to auto kúp. Život nie je o tom, aby sme si odopierali veci, ktoré nás napĺňajú radosťou.

- ak je auto investícia. Auto nie je vždy totálna spotreba. Možno si chceš privyrobiť cez Uber, a tak si jedno auto kúpiš s vedomím, že sa ti prostriedky do neho časom snaď vrátia. Alebo ho jednoducho potrebuješ v práci a vieš, že väčšia sloboda pohybu ti môže priniesť vyššie zisky. Pekným príkladom na investovanie sú aj high end autá, ich vlastníci však pravdepodobne dilemu, či si kúpiť auto neriešia. Tak či tak, ak by si mal napr. takú Teslu či Porsche, vždy môžeš zarobiť tým, že ich budeš ponúkať na testovacie jazdy.

- ak máš deti. Asi sa nechceš s deckami naťahovať naprieč celou Bratislavou, keď sú škola, tréningy a ich kamaráti na úplne inom mieste. Navyše, hoci Bratislava nie je v porovnaní s inými európskymi mestami až tak nebezpečná, asi by ti to úplne jedno nebolo. Pri deckách je auto prakticky povinnosť.

V rámci mesta, obzvlášť Bratislavy, však zostáva odpoveď na otázku z nadpisu jednoznačná. To, že mladí na celom svete už odmietajú kupovať autá (podobný problém má aj trh s nehnuteľnosťami, mladí začali oveľa viac prenajímať a nechcú kupovať) má svoje dôvody a ak pominieš túžbu vyzerať ako frajer, môže byť nekúpa auta, aspoň na nejaký čas, jedným z najlepších rozhodnutí v tvojom živote.