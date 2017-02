Keď je komentár lepší ako príspevok. Vtipné poznámky z Facebooku nenechávajú Slovákov a Čechov chladných

Na Facebooku existujú tisíce slovenských a českých stránok, ktoré so svojimi fanúšikmi aktívne komunikujú, vypytujú sa ich a nechávajú ich o všeličom rozhodovať. Práve z týchto stránok čerpajú Top komenty, čo je vlastne stránka združujúca množstvo najlepších a najvtipnejších poznámok spod príspevkov na celom Facebooku. Často sa stáva, že sa pôvodný príspevok nestretne s očakávaným úspechom a predčí ho obyčajný komentár pod ním, ktorý ťa rozosmeje viac ako zamýšľaný obrázok. My sme sa detailne pozreli do ich nekonečnej galérie vtipov a hlodov z modrej sociálnej siete a povyberali sme niekoľko najvtipnejších, ktoré sa skutočne podarili. Nezabudni sa teda pozrieť na ich stránku a ak sa budeš dostatočne snažiť, možno si ťa raz všimnú a staneš sa slávnym.

