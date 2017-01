Prírodou obdarená Kate Upton ukázala svoje dve prednosti pre magazín LOVE

Nežná blondínka s krásnym pohľadom, úsmevom a hlavne dvomi prednosťami je mužskému publiku známa už dlhé roky. Kate Upton má dnes už 24 rokov a do povedomia verejnosti sa najviac dostala vďaka účasti v Sports Illustrated Swimsuit Issue. Odvtedy sme ju videli pred objektívom fotoaparátu nespočetne veľakrát a vždy to bol príjemný pohľad na mladú Američanku. Najnovšie sme si jej postavu mohli užiť vďaka magazínu LOVE, ktorý bol posledný mesiac poriadne aktívny a každý deň si pre nás pripravil jedno video so známou modelkou či osobnosťou. V ich advente sme tak mohli vidieť napríklad Kendall Jenner, Ritu Ora, Emily Ratajkowski alebo Irinu Shayk, no a je to práve Kate Upton, ktorá celú túto sériu uzatvára. A nikoho lepšieho si na to vybrať ani nemohli.

