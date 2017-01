Priniesli k nám kus Japonska. Mladí slovenskí podnikatelia stojaci za reštauráciami EDO-KIN porozprávali o svojom úspechu

Miluješ ázijskú kuchyňu? A čo tak pravé japonské sushi? Ak áno, názov EDO-KIN ti je určite dobre známy. Milovníkov kvalitnej japonskej gastronómie práve táto reštaurácia spája už od novembra 2012, kedy svoje brány otvorila prvá prevádzka Cubicon v bratislavskej Mlynskej doline. Ako o sebe sami tvrdia, hlavnou ideou EDO-KIN je priniesť na Slovensko možnosť najesť sa rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu. Popritom majú zákazníci možnosť spoznať aj niečo svetové a exotické, čo si jej majitelia priniesli z dlhoročných ciest po zahraničí. Kto teda za týmto konceptom stojí? Ide o šikovných Slovákov, menovite Michala Šramka a Karola Gálika, s ktorými sme sa o ich reštaurácii a úspechu porozprávali.

Čaute chalani. Ako majiteľov siete EDO-KIN sme si vás predstavovali trochu inak. Podľa uhladeného imidžu vašich reštaurácií sme si predstavovali elegantných pánov v rokoch.

K: Vek nie je až tak podstatný. Ja mám 32 a obaja sme normálni mladí ľudia. Uhladený image EDO-KINu je podstata našej značky.

M: Ja mám 33 a úplne normálni nie sme :) Každopádne radi pracujeme a náš cieľ je vybudovať silnú a úspešnú značku.

Aké boli vaše začiatky a kam ste sa odvtedy posunuli?

K: Mali sme v hlave istý koncept a začali sme s jednou prevádzkou. Časom sa hlavná myšlienka vyvinula do dnešnej podoby. Je to stály vývoj, za ktorý vďačíme aj našim hosťom. Za 4 roky sa z jednej prevádzky stali 3 a čoskoro otvoríme v centre Bratislavy štvrtú. Malo by ísť o náš najväčší projekt. Z malej firmy s 5 zamestnancami sa stala behom pár rokov celkom veľká spoločnosť, ktorá neustále rastie. Zamestnávame skoro 30 ľudí na rôznych pozíciách a predpokladaný obrat v roku 2017 by mal presiahnuť 1 000 000 eur.

M: Pôvodne sme sa špecializovali len na sushi. Postupne nás však zákazníci presvedčili o spustení teplej kuchyne, ktorá teraz tvorí až 30% tržieb. Držíme sa našej identity, ale snažíme sa počúvať aj priania zákazníkov. Chceme podávať čerstvé, zdravé a chutné jedlo za primeranú cenu. Ale ako hovorí Karol - excel nepustí.

Čiže máte rozdelené úlohy?

M: Karol má na starosti viac administratívnu stránku, ja sa starám o technickú stránku a spoločne riešime smerovanie a budúcnosť firmy.

K: Firma môže napredovať iba keď má každý definované svoje úlohy a diel práce a to je náš cieľ. Kľúčové rozhodnutia ale riešime vždy spoločne.

Ako vnímate slovenskú gastro scénu a vašu konkurenciu?

K: S bistrami a kaviarňami sa u nás roztrhlo vrece, no v našom segmente je to náročnejšie, nevnímame tu nejaký výrazný pohyb. Hlavnou vecou sú asi financie. Vybavenie bistra či kaviarne je otázka pár tisíc. V našom prípade sa bavíme rádovo o státisícoch a vyššie. Na Slovensku existuje pár špičkových ázijských konceptov, ale tie sú cenovo úplne inde. Snažíme sa držať zlatého stredu a ísť si svojou vlastnou cestou. Náš koncept nie je lacný, ale hlavnú čast ceny platia zákazníci za čerstvosť a kvalitu. Našim cieľom bolo vytvoriť luxusné priestory, v ktorých sa ale zákazník má cítiť uvoľnene a neformálne. Zákazník k nám môže pokojne prísť aj v teplákoch a nebude sa cítiť trápne, pretože sa v našich prevádzkach snažíme o neformálnu a priateľskú atmosféru.

M: Ja som len rád, že je tu veľa nových konceptov a bistier. Ich úroveň sa za posledné roky zvýšila a to vytvára aj pre nás priestor pre neustále zlepšovanie. Našťastie, mnohé reštaurácie už pochopili, že nemôžu mať v ponuke úplne všetko, lebo kvalitne sa dá robiť len pár vecí. My sa zameriavame hlavne na sushi a ázijskú kuchyňu.

Ako je to s čerstvosťou rýb, keď tu nemáme more? Nie je to v našich podmienkach náročné?

M: Čerstvosť a denná dodávka surovín bola pre nás najväčšou výzvou. Dodávateľov musíme vyberať na každú konkrétnu surovinu. Na ryby máme 5 dodávateľov, na mäso 4, zeleninu a bylinky nám každodenne dodávajú v najvyššej kvalite. Ak je šéfkuchár prevádzky pri preberaní tovaru s niečím nespokojný, tovar bez váhania vráti, aby mal náš zákazník tú najvyššiu kvalitu. Na hygienu kladieme veľký dôraz. Máme vlastný hygienický protokol a na našich prevádzkach robíme náhodné kontroly, či všetko dodržiavajú, ako sa má.

K: Pre nás by bolo najjednoduchšie a najpraktickejšie brať všetko z jednej firmy. Jeden dodací list, jedna faktúra :) Prax je ale taká, že jeden dodávateľ má super kvalitu lososa, iný zase tuniaka. Na nás je vybrať pre zákazníka to najlepšie, čo je v miestnych podmienkach možné zohnať.

Kde sa vidíte o 5 rokov?

K: Chceli by sme si upevniť dominantné postavenie a dobré meno na slovenskom trhu, ale obzeráme sa aj po možnostiach expanzie do iných okolitých krajín. Koncept, ktorý máme v okolitých krajinách nepoznajú a už po pár rokoch vidieť, že si ho ľudia veľmi obľúbili. Mali sme aj pár investorských ponúk, ale zatiaľ ideme z vlastných zdrojov.

M: O 5 rokov by som rád šiel na dovolenku. :) Ale nie. Určite by sme chceli ostať pri tom, čo robíme, aj s výnimočným tímom, ktorý máme okolo nás. Naši ľudia a ich skvelá dennodenná práca je najväčšia hodnota našej firmy. Chceli by sme nájsť investora, ktorý by nám ponúkol nielen kapitál, ale aj zápal pre vec a bral by náš projekt osobne. Chceli by sme dokázať, že aj slovenská firma vie vybudovať silnú a úspešnú značku.