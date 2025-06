Výsledok turnaja prekvapil oboch.

Vo svete šachu sa odohrala veľká vec. Svetového majstra Magnusa Carlsena porazil na šampionáte v Nórsku len 19-ročný hráč z Indie. Carlsen svoju prehru neuniesol a nahnevane udrel do stola. Video sa stalo virálnym na sociálnych sieťach.

Gukesh Dommaraju pochádza z Indie a má len devätnásť rokov. Vo svete šachu nie je nováčik a stal sa tzv. tretím najmladším grandmajstrom v histórii šachu. Tento prestížny titul získal ako dvanásťročný. Na poslednom šampionáte však všetkých prekvapil, keď zdolal niekoľkonásobného grandmajstra Magnusa Carlsena na obrovskom turnaji v Nórsku. Carlsen so svojou prehrou vôbec nepočítal a poriadne sa rozhorčil.

OH MY GOD 😳🤯😲 pic.twitter.com/QSbbrvQFkE — Norway Chess (@NorwayChess) June 1, 2025

Video, ktoré obletelo sociálne siete, zachytáva prvé momenty po výhre mladíka z Indie. Nór Carlsen nahnevane buchol do stola a neskrýval svoju frustráciu z výsledku turnaja. Po prvotnej nervóznej reakcii podal svojmu súperovi ruku a okamžite sa postavil zo stoličky. Postaviť sa potreboval aj Dommaraju, ktorého Carlsen ešte potľapkal po ramene a nahnevaný odišiel.

Z výsledku turnaja nebol rozčarovaný len porazený, ale aj víťaz. To, že uznávaného majstra porazí, vôbec nečakal. Bezprostredne po výhre chodil po miestnosti, držal sa za hlavu a spracovával emócie. „99-krát zo 100 by som prehral. Bol to len šťastný deň,“ cituje jeho vyjadrenie Complex.

Celým menom Sven Magnus Øen Carlsen je rodák z Nórska, ktorý titul šachového majstra sveta získal už 5-krát. Na konte má aj ďalšie významné tituly a je považovaný za absolútnu špičku v tomto športe.