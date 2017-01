Razeru ukradli dva vzácne prototypy. Luxusný herný laptop a 4K projektor pôjde asi na reverzný inžiniering

Už niekoľko dekád tradičné podujatie Consumer Electronics Show, kde tento rok nechýbala ani spoločnosť Razer, predvádza začiatkom každého januára tie najhorúcejšie inovácie pre spotrebiteľský priemysel, ktoré ho budú nadchádzajúce mesiace formovať do úplne odlišnej podoby. Preto nie je žiadnym prekvapením, že výrobcovia so sebou zakaždým prinesú iba to najlepšie, čo repertoár aktuálne ponúka. A ak si na to nedajú aj dobrý pozor, tak dopadnú ako spomínaná špička z herného priemyslu. Na CES 2017 boli totiž v stánku Razer odcudzené rovno dva celkom vzácne prototypy. Aj keď výrobca nielen herného príslušenstva zatiaľ neprezradil, o aké zariadenia konkrétne išlo (mohli to byť aj dva laptopy), dá sa predpokladať, že sa tu bavíme o laptope s tromi monitormi a netradičnom projektore vizuálne pripomínajúceho živočícha raju, ktorý zvládne okrem premietania bežného 4K obrazu i rozšírenie herného prostredia na celú stenu za našim displejom. Aký ich teda čaká osud? Sú dve možnosti, no tá prvá je najpravdepodobnejšia. Zlodej oba kúsky predá konkurencii a tí ju použijú na realizáciu reverzného inžinieringu, aby tak nadobudli nemalú konkurenčnú výhodu. Podľa tej druhej si zase oba úlovky ponechá, čo však nemusí byť dobrý nápad, keďže sú to ešte stále iba nedokončené prototypy.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.