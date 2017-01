Muž, ktorý spravil zo známeho nápisu Hollyweed, prehovoril o svojom čine. Tvrdí, že legalizácia marihuany nie je dostatočne preberanou témou

Neznámy vtipkár počas Silvestra pozmenil legendárny nápis, z Hollywoodu sa stal Hollyweed. Nápis zozelenal počas noci, obyvatelia Los Angeles si to tak mohli všimnúť už ráno. Tmavé prostredie však nebolo jediným, čo aktivistu ochránilo - tú noc totiž na západnom pobreží Ameriky prudko pršalo. Bezpečnostná kamera síce podľa záznamu vandala zachytila, kvôli príšerným poveternostným podmienkam však nie je možné určiť ani rasu či približnú výšku.

Vtip pobavil ľudí i internet, no miestna polícia sa z celej udalosti až tak netešila. Ihneď začali pátrať a celá akcia by bola pre nich neúspešná, ak by sa vinník sám nepriznal. A to konkrétne v rozhovore pre portál vice.com, v ktorom sa dvojica Zach a Sarah prehlasuje za autorov novoročnej zábavy. Z odpovedí vyplýva, že mal Zach inšpiráciu už z dávnejšia, kedy videl nápis Hollyweed na fotkách z roku 1976. Podľa ich slov však neboli príprava ani vykonanie vôbec jednoduché, no nakoniec sú spokojní. Snažia sa totiž opäť rozvíriť vlny rozhovorov o marihuane, kedže je v tejto oblasti podľa neho nedostatočné množstvo diskusie. Aj výsledok amerických volieb ho podporuje k tomu, aby čoraz hlasnejšie kričal áno v boji za legalizáciu marihuany.

Zach has made 2017 a great year already. #Hollyweed pic.twitter.com/PYjiqzjfG9 — Tommy Chong (@tommychong) January 6, 2017

