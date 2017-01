Z Hollywoodu sa stal Hollyweed. Neznámy vtipkár počas Silvestra pozmenil legendárny nápis

Známy nápis Hollywood nad Los Angeles nám zozelenal. Neznámy vtipkár sa totiž počas silvestrovskej noci rozhodol pozmeniť nápis Hollywood na Hollyweed a ráno si to tak ľudia mohli všimnúť. Prankster prelepil niektoré časti písmen čiernou páskou, inde zasa pridal biele kartóny. Všetko to stihol do svitania, potom si však niekto všimol záznam z na kopci umiestnenej bezpečnostnej kamery. Na nej však nie je možné odhadnúť ani rasu ani výšku, bola totiž tma a pršalo, vyhlásili policajti pre CNN. Vandal tak ostane bez trestu i odhalenia. Na poobedie už bol doplnok odstránený, rozhodne však vyčaril úsmev na tvárach desiatok Američanov i turistov. Nie je to však prvýkrát, čo sa niečo podobné stalo, naposledy však v roku 1976.

A photo posted by Tommy Chong (@heytommychong) on Jan 1, 2017 at 9:38am PST

A photo posted by Fattanza in abbondanza (@official_fattanza) on Jan 1, 2017 at 9:00am PST