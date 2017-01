Laptop s tromi displejmi alebo projektor na rozšírenie herného prostredia. Razer to na CES 2017 roztočil

Medzi gejmermi, ktorí trávia čas pri osobných počítačoch, sa poslednú dobu stali populárne takzvané viac-obrazovkové zostavy, schopné poskytnúť lepšiu perspektívu a teda aj lepší rozhľad v hernom prostredí. Avšak ten, kto vlastnil prenosný počítač takú príležitosť nemal. Teda až doteraz, pretože jeden z popredných výrobcov herného príslušenstva a elektronických zariadení práve predstavil niečo, čo vyzerá ako laptop, no ak ho rozložíme, pred nami sa rozprestrú tri vedľa seba pripevnené monitory. Nie, nejde o vtip, ale realitu z tohtoročnej šou spotrebiteľskej elektroniky CES, za ktorou stojí spoločnosť Razer. Novinka nesie označenie Projekt Valerie a ešte stále ju možno považovať za nedokončený prototyp vyžadujúci finálne štádia vývoja.

Čo sa týka technických špecifikácií, tak je snáď každému jasné, že ak sa niečoho chopí Razer, šetrenie ide bokom. A platí to aj o čerstvo odhalenom hernom laptope. Každý jeden displej má 17,3-palcovú uhlopriečku, 4K rozlíšenie (dokopy šialených 11 520 x 2 160 pixelov) a technológia NVIDIA Surround View zabezpečuje, aby bol jeden obraz dokonale rozdelený medzi tromi obrazovkami. Web Engadget píše, že používateľ nadobudne plný, 180-stupňový rozhľad, ktorý mu s asistenciou ďalšej prítomnej technológie NVIDIA G-Sync počas hrania zabezpečí doslova pohlcujúci zážitok. A keďže je počítač prenosný, po zložení všetkých skrytými káblami prepojených IGZO displejov do jedného kompaktného celku pripomína obyčajný laptop s mierne väčšou hrúbkou. Kvalita obrazu je tak vysoká, že si Projekt Valerie budú pochvaľovať i tí, ktorí pracujú s aplikáciami pre profesionálov od Adobe. Wired tiež spomína nízko-profilovú mechanickú klávesnicu alebo výkonnú grafickú kartu NVIDIA GeForce GTX 1080, pričom slovo padlo aj o 32 GB operačnej pamäti RAM či závratne vysokej cenovke, ktorá by sa po dokončení vývoja mohla celkom vážne vyšplhať na tých 5 000 až 6 000 eur.

Na CES 2017 mal ale premiéru i špeciálny projektor určený pre gejmerov na vizuálne rozšírenie herného prostredia, a to nad limity monitora. O čo teda ide? Funkcionalita tohto zaujímavého zariadenia umožňuje na stene za zobrazovacím zariadením, čiže monitorom premietať tie časti prostredia, ktoré na ňom v danom momente nevidíme. A áno, aj tu je cieľom viac pohltiť hráča do singleplayer deja alebo živej multiplayer akcie. Projektor nesie pomenovanie Projekt Ariana a okrem rozšírenia herného prostredia zvládne zobraziť klasický 4K obraz. Hardvérová výbava zahŕňa ako širokouhlý fisheye objektív, tak aj 3D kamery so schopnosťou rozpoznávať hĺbku, čo poslúži na kalibráciu obrazu, aby pri zobrazovaní nevznikali vizuálne artefakty a nekazili tak naše používateľského skúsenosti. Dostupnosť by podľa spoločnosti Razer mala byť reálna koncom tohto roka.